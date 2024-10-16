Теплый салат из жареных грибов с цветной капустой
Основа этого салата – соцветия цветной капусты, а пикантность ему добавляет оригинальная заправка.
Цветная капуста – универсальный овощ, которым даже заменяют рис в некоторых блюдах. В этом салате слегка отваренные и обжаренные в кляре соцветья капусты смешиваются с жареными шампиньонами. Салат заправляют вкусной заправкой и подают теплым. Фокус расскажет, как его приготовить.
Теплый салат с цветной капустой и грибами
Ингредиенты:
- цветная капуста — 500 г;
- грецкие орехи — 150 г;
- грибы — 300 г;
- одна морковка;
- одна луковица;
- чеснок — 2 зубчика;
- петрушка — 10 г;
- соевый соус — 40 мл;
- зернистая горчица — 30 г;
- два яйца;
- панировочные сухари — 60 г;
- растительное масло — 100 мл;
- оливковое масло — 30 мл;
- молотый черный перец, соль.
Орехи подсушите на сковороде и нарежьте. Капусту разделите на соцветия и отварите в подсоленной воде до полуготовности в течении двух минут. Лук нарежьте мелкими кубиками. Морковь натрите на крупной терке. Поджарьте на растительном масле лук и морковь до золотистого цвета.
Выложите в сковороду нарезанные ломтиками грибы и обжарьте. Посолите и поперчите и выложите в салатницу. Соцветия цветной капусты обваляйте сначала в яйце, потом в сухарях. Обжарьте на сковороде на растительном масле до хрустящей корочки и золотистого цвета. И положите в салатницу к грибам. Добавьте зелень и орехи. Перемешайте. Приготовьте заправку, смешав оливковое масло с горчицей, измельченным чесноком и соевым соусом. Добавьте в салат и перемешайте. Салат готов.
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