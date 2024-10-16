Теплый салат из жареных грибов с цветной капустой

Основа этого салата – соцветия цветной капусты, а пикантность ему добавляет оригинальная заправка.

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Цветная капуста – универсальный овощ, которым даже заменяют рис в некоторых блюдах. В этом салате слегка отваренные и обжаренные в кляре соцветья капусты смешиваются с жареными шампиньонами. Салат заправляют вкусной заправкой и подают теплым. Фокус расскажет, как его приготовить.

Теплый салат с цветной капустой и грибами

Ингредиенты:

цветная капуста — 500 г;

грецкие орехи — 150 г;

грибы — 300 г;

одна морковка;

одна луковица;

чеснок — 2 зубчика;

петрушка — 10 г;

соевый соус — 40 мл;

зернистая горчица — 30 г;

два яйца;

панировочные сухари — 60 г;

растительное масло — 100 мл;

оливковое масло — 30 мл;

молотый черный перец, соль.

Орехи подсушите на сковороде и нарежьте. Капусту разделите на соцветия и отварите в подсоленной воде до полуготовности в течении двух минут. Лук нарежьте мелкими кубиками. Морковь натрите на крупной терке. Поджарьте на растительном масле лук и морковь до золотистого цвета.

Выложите в сковороду нарезанные ломтиками грибы и обжарьте. Посолите и поперчите и выложите в салатницу. Соцветия цветной капусты обваляйте сначала в яйце, потом в сухарях. Обжарьте на сковороде на растительном масле до хрустящей корочки и золотистого цвета. И положите в салатницу к грибам. Добавьте зелень и орехи. Перемешайте. Приготовьте заправку, смешав оливковое масло с горчицей, измельченным чесноком и соевым соусом. Добавьте в салат и перемешайте. Салат готов.

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