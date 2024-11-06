Деруни з квашеною капустою: рецепт оригінальної страви

Деруни можна приготувати тільки з картоплі. А можна додати інші інгредієнти й отримати зовсім нову страву.

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Деруни традиційно готують із натертої картоплі. І вже тут кулінари розходяться в думках: адже багато хто віддає перевагу дрібній тертці, а інші надають перевагу великій і більш хрусткій консистенції. Рецептів дерунів дуже багато і Фокус пропонує спробувати ще один.

Крім тих інгредієнтів, що вказані, можна також додати в тісто нарізану соломкою домашню ковбасу, або шинку.

Деруни з квашеною капустою

Інгредієнти:

картопля — 100 г;

одне яйце;

квашена капуста — 500 г;

борошно — 70 г;

молоко — 60 мл;

ріпчаста цибуля — 30 г;

сіль і чорний мелений перець за смаком.

Очищену картоплю натріть на крупній тертці. У цьому рецепті головну роль відіграє квашена капуста, тож картоплі потрібно небагато. Капусту промийте і наріжте, якщо вона занадто довга.

Ковбасу або шинку наріжте тонкою соломкою (якщо використовуєте), цибулю — дрібними кубиками. Перекладіть до тертої картоплі — і добре перемішайте.

Квашену капусту викладіть у велику миску, додайте яйце, влийте молоко і всипте борошно. Перемішайте і додайте суміш із картоплі, цибулі та ковбаси. Знову перемішайте, посоліть і поперчіть. Якщо молока немає, то не додавайте. Деруни вийдуть і без нього.

Розігрійте олію на сковорідці та викладайте майбутні деруни ложкою, притискаючи зверху. Обсмажувати треба по парі хвилин з кожного боку — поки не зарум'яняться.

Готові деруни подавайте зі сметаною.

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