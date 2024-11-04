Деруни з батату: традиційна страва в сучасному стилі
Деруни в Україні готують зі звичайної картоплі, але цю смачну страву можна оновити.
Деруни — це картопляні оладки, які готують практично по всьому світу. В Україні, країнах Балтії і навіть в Ірландії. Деруни скрізь називаються по-своєму, але, по суті, це все ті самі деруни, які різняться приправами і розмірами. Дернуамі називають навіть оладки з гарбуза і кабачків, тому що спосіб приготування дуже схожий. Настав час спробувати приготувати і деруни із солодкої картоплі, або батату. Як їх готувати, розповість Фокус.
Деруни з батату
Інгредієнти:
- батат — 400 г;
- картопля — 200 г;
- одне яйце;
- пшеничне борошно — 30 г;
- карі — 1 ч. л.;
- паприка — ½ ч. л.;
- перець чилі пластівцями — за смаком;
- зелена цибуля — 10 г;
- сіль, мелений чорний перець.
Батат натріть на великій тертці, а звичайну картоплю — на дрібній. Змішайте обидва види картоплі, посоліть і перемішайте. Залиште на 2 хвилини, щоб виділилася рідина. Відтисніть зайву рідину та перекладіть в іншу миску. Додайте карі, паприку, пластівці чилі, яйце та борошно. Посоліть і поперчіть, добре перемішайте.
Розігрійте сковороду з рослинною олією. Столовою ложкою викладайте картопляне тісто на сковорідку та обсмажуйте дернуни до золотистої скоринки з обох боків. Готові деруни викладайте на паперові рушники, щоб позбавити зайвої олії. Подавайте, посипавши зеленою цибулею зі сметаною або простим йогуртом.
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