Деруни з батату: традиційна страва в сучасному стилі

Деруни в Україні готують зі звичайної картоплі, але цю смачну страву можна оновити.

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Деруни — це картопляні оладки, які готують практично по всьому світу. В Україні, країнах Балтії і навіть в Ірландії. Деруни скрізь називаються по-своєму, але, по суті, це все ті самі деруни, які різняться приправами і розмірами. Дернуамі називають навіть оладки з гарбуза і кабачків, тому що спосіб приготування дуже схожий. Настав час спробувати приготувати і деруни із солодкої картоплі, або батату. Як їх готувати, розповість Фокус.

Деруни з батату

Інгредієнти:

батат — 400 г;

картопля — 200 г;

одне яйце;

пшеничне борошно — 30 г;

карі — 1 ч. л.;

паприка — ½ ч. л.;

перець чилі пластівцями — за смаком;

зелена цибуля — 10 г;

сіль, мелений чорний перець.

Батат натріть на великій тертці, а звичайну картоплю — на дрібній. Змішайте обидва види картоплі, посоліть і перемішайте. Залиште на 2 хвилини, щоб виділилася рідина. Відтисніть зайву рідину та перекладіть в іншу миску. Додайте карі, паприку, пластівці чилі, яйце та борошно. Посоліть і поперчіть, добре перемішайте.

Розігрійте сковороду з рослинною олією. Столовою ложкою викладайте картопляне тісто на сковорідку та обсмажуйте дернуни до золотистої скоринки з обох боків. Готові деруни викладайте на паперові рушники, щоб позбавити зайвої олії. Подавайте, посипавши зеленою цибулею зі сметаною або простим йогуртом.

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