Деруни у швейцарському стилі: як приготувати картопляні решті

Решті, які дуже нагадують українські деруни, чудова фірмова страва швейцарської кухні.

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Страви, що нагадують деруни, є, напевно, у багатьох національних кухнях. Це проста, ситна і дуже смачна страва.

Це простий рецепт, базовий варіант якого передбачає використання тільки картоплі, невеликої кількості солі та олії. У цьому рецепті, опублікованому на сайті Cucchiaio, ресті приправлені дуже дрібно нарізаним розмарином, але ви можете використовувати свої улюблені ароматні трави і навіть додати трохи паприки.

Крім того, решті (або ресті) можна доповнити підсмаженою білою цибулею, шпинатом або сиром.

Картопля, яка найбільше підходить для приготування решті, має бути багата на крохмаль, і єдиним справді незамінним інструментом є тертка: не подрібнюйте і, насамперед, не перемішуйте активно картоплю, інакше вона втратить багато рідини, і результат буде не таким, як очікувалося.

Решті

Інгредієнти:

800 г картоплі;

пара гілочок розмарину;

кілька столових ложок картопляного або кукурудзяного крохмалю;

оливкова олія, сіль.

Щоб приготувати картопляні решті, почніть з очищення та ретельного миття картоплі. Бланшуйте картоплини приблизно 5 хвилин в окропі: вони не повинні розваритися, а лише трохи розм'якшити. Дайте їм охолонути і помістіть у холодильник. Коли вони охолонуть, натріть їх на тертці з великими отворами. Дрібно наріжте голки розмарину.

До тертої картоплі додайте нарізаний розмарин, додайте дрібку солі та ретельно перемішайте. Посипте робочу поверхню картопляним крохмалем і сформуйте решті: використовуйте формочку для печива діаметром 6 см, наповніть її картопляною сумішшю, енергійно натискаючи, щоб решті не зламалися під час приготування.

Нагрійте трохи олії або, якщо ви віддаєте перевагу, шматочок вершкового масла на сковороді з антипригарним покриттям. Смажте решті по 4 або 5 за раз (залежно від діаметра сковорідки) і готуйте їх на помірному вогні 5–6 хвилин або в будь-якому разі, коли в основі утвориться гарна скоринка. На цьому етапі переверніть їх за допомогою лопатки та продовжуйте готувати з іншого боку, поки він теж не стане хрустким. Дійте таким самим чином, поки не закінчиться картопля.

Подавайте картопляні решті одразу ж гарячими. Можна зі сметаною, або будь-яким іншим соусом на ваш смак.

Також ви можете приготувати дуже смачний панський дерун.