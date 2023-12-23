Деруны в швейцарском стиле: как приготовить картофельные решти

Решти, которые очень напоминают украинские деруны, восхитительное фирменное блюдо швейцарской кухни.

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Блюда, напоминающие деруны, есть, наверное во многих национальных кухнях. Это простое, сытное и очень вкусное блюдо.

Это простой рецепт, базовый вариант которого предполагает использование только картофеля , небольшого количества соли и масла. В этом рецепте, опубликованном на сайте Cucchiaio, рести приправлены очень мелко нарезанным розмарином, но вы можете использовать свои любимые ароматные травы и даже добавить немного паприки.

Кроме того, решти (или рести) можно дополнить поджаренным белым луком, шпинатом или сыром.

Картофель, наиболее подходящий для приготовления решти, должен быть богат крахмалом, и единственным действительно незаменимым инструментом является терка: не измельчайте и, прежде всего, не перемешивайте активно картофель, иначе он потеряет много жидкости, и результат будет не таким, как ожидалось.

Решти

Ингредиенты:

800 г картофеля;

пара веточек розмарина;

несколько столовых ложек картофельного или кукурузного крахмала;

оливковое масло, соль.

Чтобы приготовить картофельные решти, начните с очистки и тщательного мытья картофеля. Бланшируйте картофелины около 5 минут в кипятке: они не должны развариться, а лишь слегка размягчиться. Дайте им остыть и поместите в холодильник. Когда они остынут, натрите их на терке с крупными отверстиями. Мелко нарежьте иголки розмарина.

К тертому картофелю добавьте нарезанный розмарин, добавьте щепотку соли и тщательно перемешайте. Посыпьте рабочую поверхность картофельным крахмалом и сформируйте решти: используйте формочку для печенья диаметром 6 см, наполните ее картофельной смесью, энергично нажимая, чтобы решти не сломались во время приготовления.

Нагрейте немного масла или, если вы предпочитаете, кусочек сливочного масла, на сковороде с антипригарным покрытием. Жарьте решти по 4 или 5 за раз (в зависимости от диаметра сковороды) и готовьте их на умеренном огне 5-6 минут или в любом случае, когда у основания образуется красивая корочка. На этом этапе переверните их с помощью лопатки и продолжайте готовить с другой стороны, пока она тоже не станет хрустящей. Действуйте таким же образом, пока не закончится картофель.

Подавайте картофельные решти сразу же горячими. Можно со сметаной, или любым другим соусом по вашему вкусу.

Также вы можете приготовить вкуснейший панский дерун.