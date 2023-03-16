Роскошный ужин. Как приготовить панский дерун с начинкой

Такой дерун готовится с грибами и курицей, а после запекается в духовке.

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Панский дерун отличается от обычных дерунов своими размерами, а также в нем есть начинка. Обычные деруны, как мы помним, подают со сметаной и также часто сервируют с грибами, но просто в качестве добавки.

Рецептом панского деруна поделилась блогер, которая пишет под ником semesh_ka. Она увлекается сбором лесных грибов, так что для этого блюда рекомендует использовать именно их. Все-таки лесные грибы более ароматные, чем шампиньоны, или вешенки, которые продаются в магазинах.

Словом, если вам нравятся деруны, то это блюдо точно придется вам по вкусу.

Панский дерун

Ингредиенты на две порции:

пять средних картофелин;

одна средняя луковица;

одно яйцо;

куриный фарш — 200 гр;

грибы (лучше лесные) – 100 гр;

твердый сыр — 50 гр;

бекон – 30 гр;

сливочное масло – 30 гр;

сметана, зелень, соль, перец.

Картофель почистите и натрите на мелкой терке. Хорошо отожмите, чтобы убрать лишнюю жидкость.

Вмешайте в тертый картофель яйцо, растопленное сливочное масло и столовую ложку сметаны. Хорошо поперчите и посолите по вкусу.

Жарьте дерун на хорошо разогретой сковороде на растительном масле. Выложите его на всю величину сковороды. Сначала на одной стороне, потом на второй.

Для начинки обжарьте лук, добавьте куриный фарш и жарьте до готовности. Посолите и поперчите.

Грибы обжарьте отдельно вместе с беконом, когда будут готовы, добавьте две столовые ложки сметаны и куриный фарш с луком, протушите несколько минут. Посолите и поперчите.

Противень застелите пергаментом. Выкладывайте дерун. На одну его половину кладите часть начинки, посыпайте тертым сыром и накрывайте второй половинкой. Сверху чуть смажьте сметаной и посыпьте тертым сыром.

Выпекайте 15 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Из этого количества ингредиентов должно получится два панских деруна. Но может получиться и три. Все зависит от величины вашей сковороды.

Также вы можете приготовить вкуснейшие деруны с квашеной капустой.