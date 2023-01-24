Необычное сочетание. Рецепт дерунов с квашеной капустой

Деруны – это именно то блюдо, которое можно бесконечно дополнять разными ингредиентами.

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Деруны обычно готовятся из тертого сырого картофеля, в который добавляется мука и яйцо. Со временем это народное блюдо претерпело множество изменений и теперь это что-то вроде пиццы: каждый готовит деруны, как ему хочется, добавляя туда новые ингредиенты.

Но главные правила приготовления и употребления дерунов остаются: их жарят до аппетитной золотистой корочки и едят горячими со сметаной.

Деруны с квашеной капустой

Ингредиенты:

Картофель — 100 гр;

Одно яйцо;

Квашеная капуста — 500 гр;

Мука – 70 гр;

Молоко — 60 мл;

Ветчина – 200 гр;

Одна небольшая луковица;

Растительное масло, укроп, соль, молотый черный перец.

Картофель помойте и очистите. Натрите на крупной терке, а капусту промойте и хорошенько отожмите. Ветчину нарежьте тонкой соломкой, лук – мелкими кубиками. Смешайте их с тертым картофелем.

Квашеную капусту положите в большую миску, разбейте туда яйцо, влейте молоко (его можно заменить столовой ложкой сметаны) и добавьте муку. Хорошо перемешайте и добавьте тетый картофель с луком и ветчиной. Посолите и поперчите.

Разогрейте на сковороде растительное масло и выкладывайте столовой ложкой будущие деруны, хорошо распределяя их по сковороде, чтобы они были плоскими и нормально прожаривались. Жарьте по паре минут с каждой стороны, чтобы они подрумянились. Готовые деруны выкладывайте на блюдо, и подавайте со сметаной, в которую можно добавить свежий, мелко порезанный укроп.

Напомним, также вы можете приготовить из картофеля сытный и вкусный немецкий салат. Это очень популярное блюдо в Германии, причем в разных регионах его готовят по-разному. Особо ценится Мюнхенский картофельный салат, который считается классикой.