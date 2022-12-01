Сытная закуска. Рецепт немецкого салата с картофелем

Картофельные салаты настолько популярны в Европе, что даже Александр Дюма-отец, известный гурман, упоминал его в своей кулинарной книге.

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В Германии картофельные салаты являются очень популярной закуской. Рецептов их множество, особо выделяют мюнхенский, который считается классикой, и рецепт которого мы приводим. Но даже Александр Дюма-отец рекомендовал картофельный салат в своей кулинарной книге, а он разбирался в кулинарии.

Картофельный салат часто подают к пиву и сосискам, или к рыбе в кляре. Для картофельных салатов обычно используются сорта картофеля с низким уровнем содержания крахмала, которые не развариваются.

В некоторых рецептах картофель режут горячим, так как так он лучше впитывает маринад. Для приготовления картофельного салата подходят как чищеный картофель, так и картофель в мундире. Но в результате всегда получается сытная и вкусная закуска, или гарнир.

Мюнхенский картофельный салат

Ингредиенты:

Картофель — 300 гр;

Бекон, или ветчина — 100 гр;

Сметана — 80 гр;

Майонез — 80 гр;

Сливочный хрен — 20 гр;

Оливковое масло — 10 мл;

Два зубчика чеснока;

Укроп, петрушка, зеленый лук, соль, молотый черный перец.

Картофель тщательно моем, не очищая и варим до готовности. Когда картошка в мундире готова, достаем, отстужаем и чистим. Бекон нарезаем кубиками, или как вам больше нравится, и поджариваем на сухой сковороде, пока он не зарумянится. Чеснок мелко режем, или пропускаем через пресс, всю зелень мелко режем. Смешиваем сметану и майонез, добавляем сливочный хрен, всю зелень и перемешиваем. Картофель нарезаем кружками, или дольками, добавляем бекон и заправляем заправкой, аккуратно перемешиваем и подаем.

Картофельный салат также традиционно подают к венскому шницелю. А как его готовить, мы рассказывали ранее. Сочетание тонкого поджаристого мяса и салата с чуть острой заправкой – просто идеально.