Поживна закуска. Рецепт німецького салату з картоплею

Картопляні салати настільки популярні в Європі, що навіть Олександр Дюма-батько, відомий гурман, згадував його у своїй кулінарній книзі.

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У Німеччині картопляні салати є дуже популярною закускою. Рецептів їх безліч, особливо виділяють мюнхенський, який вважається класикою, і рецепт якого ми наводимо. Але навіть Олександр Дюма-батько рекомендував картопляний салат у своїй кулінарній книзі, а він розбирався у кулінарії.

Картопляний салат часто подають до пива та сосисок, або до риби в клярі. Для картопляних салатів зазвичай використовуються сорти картоплі з низьким рівнем вмісту крохмалю, які не розварюються.

У деяких рецептах картоплю ріжуть гарячою, тому що так вона краще вбирає маринад. Для приготування картопляного салату підходять як очищена картопля, так і картопля в мундирі. Але зрештою завжди виходить поживна та смачна закуска, або гарнір.

Мюнхенський картопляний салат

Інгредієнти:

картопля — 300 г;

бекон, або шинка — 100 г;

сметана — 80 г;

майонез — 80 г;

вершковий хрін — 20 г;

оливкова олія — 10 мл;

два зубчики часнику;

кріп, петрушка, зелена цибуля, сіль, мелений чорний перець.

Картоплю ретельно миємо, не очищаючи і варимо до готовності. Коли картопля в мундирі готова, дістаємо, охолоджуємо та чистимо. Бекон нарізаємо кубиками, або як вам більше подобається, і підсмажуємо на сухій сковороді, доки він не зарум'яниться. Часник дрібно ріжемо, або пропускаємо через прес, всю зелень дрібно ріжемо. Змішуємо сметану та майонез, додаємо вершковий хрін, усю зелень і перемішуємо. Картоплю нарізаємо колами, або часточками, додаємо бекон і заправляємо заправкою, обережно перемішуємо і подаємо.

Картопляний салат також традиційно подають до віденського шніцелю. А як його готувати ми розповідали раніше. Поєднання тонкого піджаристого м'яса і салату з гострою заправкою — просто ідеальне.