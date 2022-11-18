Вишуканий і простий рецепт. Як приготувати справжній тонкий і хрумкий шніцель
Шніцель можна приготувати як з курки, так і з яловичини, головне дуже тонко його відбити.
Шніцель — це тонкий, добре відбитий шмат м'яса, який спочатку добре панірують, а потім обсмажують у великій кількості олії.
Цікаво, але шніцель можна приготувати з будь-якого м'яса: курки, телятини, свинини, індички. Фокус розповідає, як правильно готувати шніцель з курячої грудки, але це базовий рецепт. Озброївшись цим знанням, ви зможете готувати собі найсмачніший шніцель ресторанної якості у будь-який час.
Отже, готуючи шніцель з курячої грудки, варто пам'ятати, що відбивати його потрібно помірно, щоб не перетворити на фарш. Найкраще це робити, помістивши м'ясо між двома шарами харчової плівки.
Паніруючи курку, краще приготувати льєзон з яйця, гірчиці та трішки соєвого соусу, це дозволить не турбуватися про те, чи досолили ви свій шницель.
Шніцель з курячої грудки
Інгредієнти:
- куряча грудка — 2 штуки;
- чотири курячі яйця;
- соєвий соус — 50 мл;
- діжонська гірчиця — 50 г;
- панірувальні сухарі — 500 г;
- рослинна олія — 1 л.
Розріжте курячу грудку навпіл уздовж волокон, позбавившись жилок і малого філе. У вас вийдуть дві однакові половинки.
Накрийте філе харчовою плівкою та відбийте кухонним молоточком. Філе має бути тонким. Приготуйте льєзон — суміш із яєць, соєвого соусу та солодкої діжонської гірчиці. Збийте її вінчиком.
Обваляйте шніцель у сухарях, зануріть у льєзон і знову обваляйте у сухарях. Він має бути повністю покритий і льєзоном і паніровкою. Злегка постукайте по шницелю, щоб сухарі трималися надійніше.
Налийте на глибоку сковороду 250 мл олії, щойно вона нагріється, занурьте в неї шницель. Смажте його з кожної сторони по три хвилини. Слідкуйте, щоб не підгоріло. Готовий шніцель викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати надлишки олії.
Подавайте з часточкою лимона та картопляним пюре.
До речі, як приготувати ідеальне пюре з картоплі, Фокус писав раніше. Секрет у вершковому маслі та правильній картоплі. Тоді пюре вийде ніжним і повітряним.