Изысканный и простой рецепт. Как приготовить настоящий тонкий и хрустящий шницель
Шницель можно приготовить как из курицы, так и из говядины, главное – очень тонко его отбить.
Шницель — это тонкий, хорошо отбитый ломоть мяса, который сначала основательно панируют, а потом обжаривают в большом количестве масла.
Интересно, но шницель можно приготовить из любого мяса: курицы, телятины, свинины, индейки. Фокус рассказывает, как правильно готовить шницель из куриной грудки, но это базовый рецепт. Вооружившись этим знанием, вы сможете готовить себе вкуснейший шницель ресторанного качества в любое время.
Итак, готовя шницель из куриной грудки, стоит помнить, что отбивать его нужно умеренно, чтобы не превратить в фарш. Лучше всего это делать, поместив мясо между двумя слоями пищевой пленки.
Панируя курицу, лучше приготовить льезон из яйца, горчицы и чуточки соевого соуса, это позволит не заботиться о том, досолили вы свой шницель.
Шницель из куриной грудки
Ингредиенты:
- Куриная грудка — 2 штуки;
- Четыре куриных яйца;
- Соевый соус — 50 мл;
- Дижонская горчица — 50 гр;
- Панировочные сухари — 500 гр;
- Растительное масло — 1 л.
Разрежьте куриную грудку пополам вдоль волокон, избавившись от жилок и малого филе. У вас получатся две одинаковые половинки.
Накройте филе пищевой пленкой и отбейте кухонным молоточком. Филе должно быть тонким. Приготовьте льезон – смесь из яиц, соевого соуса и сладкой дижонской горчицы. Взбейте ее венчиком.
Обваляйте шницель в сухарях, окуните в льезон и снова обваляйте в сухарях. Он должен быть полностью покрыт и льезоном и панировкой. Слегка постучите по шницелю, чтобы сухари держались надежней.
Налейте на глубокую сковороду 250 мл масла, как только оно нагреется, погрузить в него шницель. Пожарьте его с каждой стороны по три минуты. Следите, чтобы не подгорело. Готовый шницель выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.
Подавайте с долькой лимона и картофельным пюре.
К слову, о том, как приготовить идеальное пюре из картофеля, Фокус писал ранее. Секрет в сливочном масле и правильной картошке. Тогда пюре получится нежным и воздушным.