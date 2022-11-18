Изысканный и простой рецепт. Как приготовить настоящий тонкий и хрустящий шницель

Шницель можно приготовить как из курицы, так и из говядины, главное – очень тонко его отбить.

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Шницель — это тонкий, хорошо отбитый ломоть мяса, который сначала основательно панируют, а потом обжаривают в большом количестве масла.

Интересно, но шницель можно приготовить из любого мяса: курицы, телятины, свинины, индейки. Фокус рассказывает, как правильно готовить шницель из куриной грудки, но это базовый рецепт. Вооружившись этим знанием, вы сможете готовить себе вкуснейший шницель ресторанного качества в любое время.

Итак, готовя шницель из куриной грудки, стоит помнить, что отбивать его нужно умеренно, чтобы не превратить в фарш. Лучше всего это делать, поместив мясо между двумя слоями пищевой пленки.

Панируя курицу, лучше приготовить льезон из яйца, горчицы и чуточки соевого соуса, это позволит не заботиться о том, досолили вы свой шницель.

Шницель из куриной грудки

Ингредиенты:

Куриная грудка — 2 штуки;

Четыре куриных яйца;

Соевый соус — 50 мл;

Дижонская горчица — 50 гр;

Панировочные сухари — 500 гр;

Растительное масло — 1 л.

Разрежьте куриную грудку пополам вдоль волокон, избавившись от жилок и малого филе. У вас получатся две одинаковые половинки.

Накройте филе пищевой пленкой и отбейте кухонным молоточком. Филе должно быть тонким. Приготовьте льезон – смесь из яиц, соевого соуса и сладкой дижонской горчицы. Взбейте ее венчиком.

Обваляйте шницель в сухарях, окуните в льезон и снова обваляйте в сухарях. Он должен быть полностью покрыт и льезоном и панировкой. Слегка постучите по шницелю, чтобы сухари держались надежней.

Налейте на глубокую сковороду 250 мл масла, как только оно нагреется, погрузить в него шницель. Пожарьте его с каждой стороны по три минуты. Следите, чтобы не подгорело. Готовый шницель выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.

Подавайте с долькой лимона и картофельным пюре.

К слову, о том, как приготовить идеальное пюре из картофеля, Фокус писал ранее. Секрет в сливочном масле и правильной картошке. Тогда пюре получится нежным и воздушным.