Розкішна вечеря. Як приготувати панський дерун із начинкою

Такий дерун готується з грибами та куркою, а потім запікається в духовці.

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Панський дерун відрізняється від звичайних дерунів своїми розмірами, а також у ньому є начинка. Звичайні деруни, як ми пам'ятаємо, подають зі сметаною та часто сервірують із грибами, але просто в якості добавки.

Рецептом панського деруна поділилася блогерка, яка пише під ніком semesh_ka. Вона захоплюється збиранням лісових грибів, тому для цієї страви рекомендує використовувати саме їх. Усе-таки лісові гриби ароматніші, ніж печериці, або гливи, які продаються в магазинах.

Словом, якщо вам подобаються деруни, то ця страва точно припаде вам до смаку.

Панський дерун

Інгредієнти на дві порції:

п'ять середніх картоплин;

одна середня цибулина;

одне яйце;

курячий фарш — 200 гр;

гриби (краще лісові) — 100 гр;

твердий сир — 50 гр;

бекон — 30 гр;

вершкове масло — 30 гр;

сметана, зелень, сіль, перець.

Картоплю почистіть і натріть на дрібній тертці. Добре відіжміть, щоб забрати зайву рідину.

Додайте в терту картоплю яйце, розтоплене вершкове масло та столову ложку сметани. Добре поперчіть і посоліть до смаку.

Смажте дерун на добре розігрітій сковороді на олії. Викладіть його на всю величину сковороди. Спочатку на одному боці, потім на другому.

Для начинки обсмажте цибулю, додайте курячий фарш і смажте до готовності. Посоліть і поперчіть.

Гриби обсмажте окремо разом із беконом, коли будуть готові, додайте дві столові ложки сметани та курячий фарш із цибулею, протушкуйте кілька хвилин. Посоліть і поперчіть.

Деко застелите пергаментом. Викладайте дерун. На одну половину кладіть частину начинки, посипайте тертим сиром і накривайте другою половинкою. Зверху трохи змастіть сметаною та посипте тертим сиром.

Випікайте 15 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці. З цієї кількості інгредієнтів має вийти два панські деруни. Може вийти й три — все залежить від вашої сковороди.

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