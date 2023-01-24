Незвичайне поєднання. Рецепт дерунів із квашеною капустою

Деруни — це саме та страва, яку можна нескінченно доповнювати різними інгредієнтами.

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Деруни зазвичай готуються з тертої сирої картоплі, до якої додається борошно та яйце. Згодом ця народна страва зазнала багатьох змін, і тепер це щось на зразок піци: кожен готує деруни, як йому хочеться, додаючи туди нові інгредієнти.

Але головні правила приготування та вживання дерунів залишаються: їх смажать до апетитної золотистої скоринки та їдять гарячими зі сметаною.

Деруни з квашеною капустою

Складові:

Картопля — 100 гр;

Одне яйце;

Квашена капуста — 500 гр;

Борошно — 70 г;

Молоко — 60 мл;

Шинка — 200 гр;

Одна невелика цибулина;

Рослинна олія, кріп, сіль, мелений чорний перець.

Картоплю помийте й очистіть. Натріть на великій тертці, а капусту промийте й добре відіжміть. Шинку наріжте тонкою соломкою, цибулю — дрібними кубиками. Змішайте їх із тертою картоплею.

Квашену капусту покладіть у велику миску, розбийте туди яйце, влийте молоко (його можна замінити столовою ложкою сметани) й додайте борошно. Добре перемішайте й додайте терту картоплю з цибулею та шинкою. Посоліть і поперчіть.

Розігрійте на сковороді олію та викладайте столовою ложкою майбутні деруни, добре розподіляючи їх по сковороді, щоб вони були пласкими та нормально просмажувалися. Смажте по парі хвилин із кожного боку, щоб вони підрум'янилися. Готові деруни викладайте на тарілку й подавайте зі сметаною, в яку можна додати свіжий дрібно порізаний кріп.

Нагадаємо, також ви можете приготувати з картоплі ситний і смачний німецький салат. Це дуже популярна страва в Німеччині, до того ж у різних регіонах її готують по-різному. Особливо цінується мюнхенський картопляний салат, який вважається класикою.