Деруны из батата: традиционное блюдо в современном стиле

Деруны в Украине готовят из обычной картошки, но это вкусное блюдо можно обновить.

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Деруны — это картофельные оладьи, готовят которые практически по всему миру. В Украине, странах Балтии и даже в Ирландии. Деруны везде называются по-своему, но, по сути, это все те же деруны, которые различаются приправами и размерами. Дернуами называют даже оладьи из тыквы и кабачков, потому что способ приготовления очень похож. Пришло время попробовать приготовить и деруны из сладкого картофеля или батата. Как их готовить, расскажет Фокус.

Деруны из батата

Ингредиенты:

батат — 400 г;

картофель — 200 г;

одно яйцо;

пшеничная мука — 30 г;

карри — 1 ч. л.;

паприка — ½ ч. л.;

перец чили хлопьями — по вкусу;

зеленый лук — 10 г;

соль, молотый черный перец.

Батат натрите на крупной терке, а обычную картошку — на мелкой. Смешайте оба вида картофеля, посолите и перемешайте. Оставьте на 2 минуты, чтобы выделилась жидкость. Отожмите лишнюю жидкость и переложите в другую миску. Добавьте карри, паприку, хлопья чили, яйцо и муку. Посолите и поперчите, хорошо перемешайте.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Столовой ложкой выкладывайте картофельное тесто на сковороду и обжаривайте дернуны до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые деруны выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы избавить от лишнего масла. Подавайте, посыпав зеленым луком со сметаной, или простым йогуртом.

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