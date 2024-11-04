Деруны из батата: традиционное блюдо в современном стиле
Деруны в Украине готовят из обычной картошки, но это вкусное блюдо можно обновить.
Деруны — это картофельные оладьи, готовят которые практически по всему миру. В Украине, странах Балтии и даже в Ирландии. Деруны везде называются по-своему, но, по сути, это все те же деруны, которые различаются приправами и размерами. Дернуами называют даже оладьи из тыквы и кабачков, потому что способ приготовления очень похож. Пришло время попробовать приготовить и деруны из сладкого картофеля или батата. Как их готовить, расскажет Фокус.
Деруны из батата
Ингредиенты:
- батат — 400 г;
- картофель — 200 г;
- одно яйцо;
- пшеничная мука — 30 г;
- карри — 1 ч. л.;
- паприка — ½ ч. л.;
- перец чили хлопьями — по вкусу;
- зеленый лук — 10 г;
- соль, молотый черный перец.
Батат натрите на крупной терке, а обычную картошку — на мелкой. Смешайте оба вида картофеля, посолите и перемешайте. Оставьте на 2 минуты, чтобы выделилась жидкость. Отожмите лишнюю жидкость и переложите в другую миску. Добавьте карри, паприку, хлопья чили, яйцо и муку. Посолите и поперчите, хорошо перемешайте.
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Столовой ложкой выкладывайте картофельное тесто на сковороду и обжаривайте дернуны до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые деруны выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы избавить от лишнего масла. Подавайте, посыпав зеленым луком со сметаной, или простым йогуртом.
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