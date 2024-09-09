Как приготовить идеальные деруны: секреты и рецепт популярного украинского блюда

Деруны в Украине стали готовить, как только картофель получил распространение. И теперь это вкусное национальное блюдо.

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Деруны и блюда из тертого картофеля готовят не только в Украине. Но у нас это уже национальное блюдо, есть даже фирменный рецепт с Донбасса – деруны по-шахтерски с мясным фаршем. Но при всей простоте рецепта есть несколько нюансов, которые стоит учитывать, чтобы деруны получались вкусными. Фокус расскажет, как их приготовить.

Ингредиенты для дерунов

Деруны обычно готовят из картофеля и лука, соли и перца, но чаще в состав входят еще мука, крахмал, яйца. Яйца и муку добавляют, чтобы деруны держали форму. Сам натертый картофель отжимают от лишней жидкости.

Как готовят деруны

Картошку для дерунов обычно натирают на мелкой терке. Но есть любители натирать и на крупной терке, тогда деруны получаются более хрустящими.

Жарить деруны настоящие ценители советуют на чугунной сковороде. И доводят до готовности под крышкой, добавив чуть воды.

Сами деруны выкладывают на сковороду ложкой как оладьи. Масло должно быть хорошо разогретым, затем огонь нужно уменьшить до среднего.

Настоящие деруны готовят без добавок: только картофель, лук, мука, соль и яйца. Но если уже добавляют, то тут выбор велик: сыр, грибы, кабачки, колбаса, бекон, мясной фарш. Чаще всего деруны подают со сметаной, или с соусами: сливочным, грибным, или томатным.

Какие еще бывают деруны

Очень похожи на деруны еврейские латкес, которые традиционно готовят на Хануку. Отличие латкес в значительно большем количестве яиц: 4 яйца на полкило картошки. Картошку хорошо отжимают от сока. И добавляют панировочные сухари.

И есть ирландские боксти. Боксти готовят из смеси равных частей крупно натертого сырого картофеля и картофельного пюре, с добавлением молока, яйца и муки. На 900 г картофеля берут 1 яйцо, 180 мл молока (для пюре и в тесто), 3–4 ст. л. муки. Яиц может быть и больше, тогда увеличивают пропорцию муки. Лук в боксти не кладут.

Деруны, самый простой рецепт

Обычный рецепт для дерунов — одна луковица на полкило картошки. Также плюс одно яйцо, 2 ст. л. муки или крахмала, соль и перец по вкусу.

Все перемешивается, и можно жарить деруны.

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