Драники с ветчиной и сыром: рецепт знакомого блюда по-новому
Готовые блинчики выложить на бумажное полотенце, чтобы с них ушел лишний жир. Подавайте их со сметаной.
Драники с ветчиной и сыром – отличный вариант блюда на ужин. Оно сытное, очень вкусное и хорошо утоляет голод. Как его приготовить, рассказали в кулинарном блоге "Рецепты каждый день". Рекомендуем взять этот рецепт на вооружение, поскольку ваши близкие оценят его по достоинству.
Драники с ветчиной и сыром
Ингредиенты:
- картофель – 6 шт;
- лук – 1 шт;
- ветчина – 200 гр;
- сыр твердый – 200 гр;
- яйцо – 2 шт;
- укроп – 2 веточки;
- мука – 4-5 ст. л;
- соль, перец – по вкусу;
- масло рафинированное – для жарки.
Читайте также:
Как приготовить идеально вкусную картошку — ошибки, о которых надо знать
Как драники с квашеной капустой: рецепт популярного лемковского блюда
Деруны, но не совсем: как приготовить оладьи из тыквы
Способ приготовления:
Очистить картофель, лук, порезать мелко укроп. Натереть на крупной терке все ингредиенты: картофель, сыр, ветчину, лук. Добавить по вкусу соль и черный перец молотый. Добавить яйца, укроп, муку, перемешать.
Разогреть масло на сковороде. В горячее масло ложкой выложить картофельную массу, жарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
Готовые блинчики выложить на бумажное полотенце, чтобы с них ушел лишний жир.
Читайте также:
Нестандартный рецепт картофельных драников с грибами в горшке
3 правила. Как приготовить идеальные деруны