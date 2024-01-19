Драники з шинкою та сиром: рецепт знайомої страви по-новому

Готові млинці викласти на паперовий рушник, щоб із них пішов зайвий жир. Подавайте їх зі сметаною.

Related video

Драники з шинкою та сиром — чудовий варіант страви на вечерю. Вона ситна, дуже смачна і добре втамовує голод. Як її приготувати, розповіли в кулінарному блозі "Рецепти щодня". Рекомендуємо взяти цей рецепт на озброєння, оскільки ваші близькі гідно оцінять його.

Драники з шинкою та сиром

Інгредієнти:

картопля — 6 шт;

цибуля — 1 шт;

шинка — 200 г;

сир твердий — 200 г;

яйце — 2 шт;

кріп — 2 гілочки;

борошно — 4-5 ст. л;

сіль, перець — за смаком;

олія рафінована — для смаження.

Читайте також:

Як приготувати ідеально смачну картоплю — помилки, про які треба знати

Як деруни з квашеною капустою: рецепт популярної лемківської страви

Деруни, але не зовсім: як приготувати оладки з гарбуза

Спосіб приготування:

Очистити картоплю, цибулю, порізати дрібно кріп. Натерти на крупній тертці всі інгредієнти: картоплю, сир, шинку, цибулю. Додати за смаком сіль і чорний перець мелений. Додати яйця, кріп, борошно, перемішати.

Розігріти олію на сковороді. У гарячу олію ложкою викласти картопляну масу, смажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

Готові млинці викласти на паперовий рушник, щоб із них пішов зайвий жир.

Читайте також:

Нестандартний рецепт картопляних дерунів із грибами в горщику

3 правила. Як приготувати ідеальні деруни

Деруни плюс відбивні. Рецепт кремзликів по-гуцульськи