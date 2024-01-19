Драники з шинкою та сиром: рецепт знайомої страви по-новому
Готові млинці викласти на паперовий рушник, щоб із них пішов зайвий жир. Подавайте їх зі сметаною.
Драники з шинкою та сиром — чудовий варіант страви на вечерю. Вона ситна, дуже смачна і добре втамовує голод. Як її приготувати, розповіли в кулінарному блозі "Рецепти щодня". Рекомендуємо взяти цей рецепт на озброєння, оскільки ваші близькі гідно оцінять його.
Драники з шинкою та сиром
Інгредієнти:
- картопля — 6 шт;
- цибуля — 1 шт;
- шинка — 200 г;
- сир твердий — 200 г;
- яйце — 2 шт;
- кріп — 2 гілочки;
- борошно — 4-5 ст. л;
- сіль, перець — за смаком;
- олія рафінована — для смаження.
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Спосіб приготування:
Очистити картоплю, цибулю, порізати дрібно кріп. Натерти на крупній тертці всі інгредієнти: картоплю, сир, шинку, цибулю. Додати за смаком сіль і чорний перець мелений. Додати яйця, кріп, борошно, перемішати.
Розігріти олію на сковороді. У гарячу олію ложкою викласти картопляну масу, смажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
Готові млинці викласти на паперовий рушник, щоб із них пішов зайвий жир.
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