3 правила: як приготувати ідеальні деруни

Правильно приготовлені деруни порадують і дітей, і дорослих.

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Деруни зі смачною та хрусткою скоринкою – страва, яка стане прикрасою вашого столу. Однак кулінари-аматори запитують: "Яких правил потрібно дотримуватися для отримання ідеальних дерунів?"

Під час приготування страви потрібно пам'ятати про три важливі моменти, тоді гарантовано деруни вийдуть ніжними та соковитими.

Використовувати "правильну" картоплю

Картопля – основний інгредієнт дерунів, тому вибирати цей компонент потрібно серйозно. Бажано використовувати ту картоплю, в якій більше крохмалю. Стара картопля – чудовий вибір.

Якщо проігнорувати це правило, то деруни розвалюватимуться на сковороді і не стануть м'якими.

Також зверніть увагу на колір коренеплоду. Бажано, щоб шкірка була світло-коричневою, а центральна частина відрізнялася наявністю жовтуватого відтінку.

Правильно натерта картопля

Деякі кулінари вважають, що натерти картоплю можна на великій тертці. Однак бажано дотримуватися класичного правила і використовувати той бік кухонного інструменту, на якому розташовуються дрібні дірочки.

Разом із картоплею потрібно терти цибулю. Щоб ці інгредієнти поєднувалися.

За дотримання цих рекомендацій сира картопля не стане темною. Навпаки, вона набуде золотистості в результаті термічної обробки.

Не переборщіть з борошном

Якщо ви вибрали крохмалисту картоплю, то додавайте менше борошна.

Можливо, від додавання цього інгредієнта взагалі слід відмовитись. Тоді шанси появи ніжності готової страви стануть вищими.

Нагадаємо, рецепт дерунів із квашеною капустою.