3 правила. Как приготовить идеальные деруны

Правильно приготовленные драники порадуют и детей, и взрослых.

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Деруны с вкусной и хрустящей корочкой – блюдо, которое станет украшением вашего стола. Однако кулинары-любители задаются вопросом: "Каких правил нужно придерживаться для получения идеальных дерунов?"

Во время приготовления блюда нужно помнить о трех важных моментах, тогда гарантированно деруны получатся нежными и сочными.

Использовать "правильный" картофель

Картофель – основной ингредиент дерунов, поэтому выбирать этот компонент нужно серьезно. Желательно использовать тот картофель, в котором больше крахмала. Старый картофель – отличный выбор.

Если проигнорировать это правило, то деруны будут разваливаться на сковороде и не станут мягкими.

Также обратите внимание на цвет корнеплода. Желательно, чтобы кожура была светло-коричневой, а центральная часть отличалась наличием желтоватого оттенка.

Правильно натертый картофель

Некоторые кулинары считают, что натереть картошку можно и на большой терке. Однако желательно соблюдать классическое правило и использовать ту сторону кухонного инструмента, на котором располагаются мелкие дырочки.

Вместе с картофелем нужно тереть лук. Чтобы эти ингредиенты смешивались.

При соблюдении этих рекомендаций сырой картофель не станет темным. Напротив, он приобретет золотистость в результате термической обработки.

Не переборщите с мукой

Если вы выбрали крахмалистый картофель, то добавляйте меньше муки.

Возможно, от добавления этого ингредиента вообще следует отказаться. Тогда шансы появления нежности готового блюда станут выше.

Напомним, рецепт дерунов с квашеной капустой.