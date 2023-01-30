3 правила. Как приготовить идеальные деруны
Правильно приготовленные драники порадуют и детей, и взрослых.
Деруны с вкусной и хрустящей корочкой – блюдо, которое станет украшением вашего стола. Однако кулинары-любители задаются вопросом: "Каких правил нужно придерживаться для получения идеальных дерунов?"
Во время приготовления блюда нужно помнить о трех важных моментах, тогда гарантированно деруны получатся нежными и сочными.
- Использовать "правильный" картофель
Картофель – основной ингредиент дерунов, поэтому выбирать этот компонент нужно серьезно. Желательно использовать тот картофель, в котором больше крахмала. Старый картофель – отличный выбор.
Если проигнорировать это правило, то деруны будут разваливаться на сковороде и не станут мягкими.
Также обратите внимание на цвет корнеплода. Желательно, чтобы кожура была светло-коричневой, а центральная часть отличалась наличием желтоватого оттенка.
- Правильно натертый картофель
Некоторые кулинары считают, что натереть картошку можно и на большой терке. Однако желательно соблюдать классическое правило и использовать ту сторону кухонного инструмента, на котором располагаются мелкие дырочки.
Вместе с картофелем нужно тереть лук. Чтобы эти ингредиенты смешивались.
При соблюдении этих рекомендаций сырой картофель не станет темным. Напротив, он приобретет золотистость в результате термической обработки.
- Не переборщите с мукой
Если вы выбрали крахмалистый картофель, то добавляйте меньше муки.
Возможно, от добавления этого ингредиента вообще следует отказаться. Тогда шансы появления нежности готового блюда станут выше.
Напомним, рецепт дерунов с квашеной капустой.