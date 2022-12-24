Їжа
Нестандартний рецепт картопляних дерунів із грибами в горщику
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Деруни — традиційна українська страва.
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Урізноманітнити оладки з картоплі допомагають начинки та запікання їх у глиняних горщиках із м'ясом, грибами чи ковбасками. Куларний блогер Дмитро Дорошенко ділиться рецептом дерунів із грибами та вершковим соусом.
Інгредієнти:
- 1 кг картоплі
- 500 г грибів
- 200 мл вершків або сметани будь-якої жирності
- 2 середні цибулини
- 2 яйця
- 1 ст. л. вершкового масла
- 3 ст. л. борошна
- сіль і перець
- олія для смаження
Спосіб приготування:
- Овочі чистимо та миємо. Картоплю та цибулю натираємо на дрібній тертці. Щоб злити зайву рідину з овочів, можна віджати їх руками або марлею.
- У миску до овочів вбиваємо 2 яйця, солимо, перчимо, додаємо борошно. Замішуємо тісто.
- Смажимо деруни на олії. На добре розігріту сковороду ложкою викладаємо картопляне тісто й розподіляємо його, формуючи круглу оладку. Обсмажуємо з боків на середньому вогні до золотистої скоринки.
- Гриби нарізаємо й обсмажуємо на олії до золотистого кольору.
- Щоб приготувати вершковий соус для драників, розтоплюємо вершкове масло на сковороді. Додаємо 1 ст. л. борошна й добре перемішуємо. Потім вливаємо 200 мл рідких вершків. Солимо, перчимо та перемішуємо до однорідності. Доводимо суміш до кипіння та відставляємо з вогню.
- На дно глиняного горщика викладаємо один-два деруни, зверху кладемо столову ложку смажених грибів і приправляємо соусом. Чергуємо так шари, наповнюючи горщик. Запікаємо в духовці 20 хвилин за температури 180°C.
Нагадаємо, рецепт печені з картоплею та свинячими реберцями.