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Їжа

Нестандартний рецепт картопляних дерунів із грибами в горщику

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Фото: Bene Gusto

Деруни — традиційна українська страва.

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Урізноманітнити оладки з картоплі допомагають начинки та запікання їх у глиняних горщиках із м'ясом, грибами чи ковбасками. Куларний блогер Дмитро Дорошенко ділиться рецептом дерунів із грибами та вершковим соусом.

Інгредієнти:

  • 1 кг картоплі
  • 500 г грибів
  • 200 мл вершків або сметани будь-якої жирності
  • 2 середні цибулини
  • 2 яйця
  • 1 ст. л. вершкового масла
  • 3 ст. л. борошна
  • сіль і перець
  • олія для смаження

Спосіб приготування:

  • Овочі чистимо та миємо. Картоплю та цибулю натираємо на дрібній тертці. Щоб злити зайву рідину з овочів, можна віджати їх руками або марлею.
  • У миску до овочів вбиваємо 2 яйця, солимо, перчимо, додаємо борошно. Замішуємо тісто.
  • Смажимо деруни на олії. На добре розігріту сковороду ложкою викладаємо картопляне тісто й розподіляємо його, формуючи круглу оладку. Обсмажуємо з боків на середньому вогні до золотистої скоринки.
  • Гриби нарізаємо й обсмажуємо на олії до золотистого кольору.
  • Щоб приготувати вершковий соус для драників, розтоплюємо вершкове масло на сковороді. Додаємо 1 ст. л. борошна й добре перемішуємо. Потім вливаємо 200 мл рідких вершків. Солимо, перчимо та перемішуємо до однорідності. Доводимо суміш до кипіння та відставляємо з вогню.
  • На дно глиняного горщика викладаємо один-два деруни, зверху кладемо столову ложку смажених грибів і приправляємо соусом. Чергуємо так шари, наповнюючи горщик. Запікаємо в духовці 20 хвилин за температури 180°C.

Нагадаємо, рецепт печені з картоплею та свинячими реберцями.