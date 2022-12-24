Нестандартний рецепт картопляних дерунів із грибами в горщику

Деруни — традиційна українська страва.

Related video

Урізноманітнити оладки з картоплі допомагають начинки та запікання їх у глиняних горщиках із м'ясом, грибами чи ковбасками. Куларний блогер Дмитро Дорошенко ділиться рецептом дерунів із грибами та вершковим соусом.

Інгредієнти:

1 кг картоплі

500 г грибів

200 мл вершків або сметани будь-якої жирності

2 середні цибулини

2 яйця

1 ст. л. вершкового масла

3 ст. л. борошна

сіль і перець

олія для смаження

Спосіб приготування:

Овочі чистимо та миємо. Картоплю та цибулю натираємо на дрібній тертці. Щоб злити зайву рідину з овочів, можна віджати їх руками або марлею.

У миску до овочів вбиваємо 2 яйця, солимо, перчимо, додаємо борошно. Замішуємо тісто.

Смажимо деруни на олії. На добре розігріту сковороду ложкою викладаємо картопляне тісто й розподіляємо його, формуючи круглу оладку. Обсмажуємо з боків на середньому вогні до золотистої скоринки.

Гриби нарізаємо й обсмажуємо на олії до золотистого кольору.

Щоб приготувати вершковий соус для драників, розтоплюємо вершкове масло на сковороді. Додаємо 1 ст. л. борошна й добре перемішуємо. Потім вливаємо 200 мл рідких вершків. Солимо, перчимо та перемішуємо до однорідності. Доводимо суміш до кипіння та відставляємо з вогню.

На дно глиняного горщика викладаємо один-два деруни, зверху кладемо столову ложку смажених грибів і приправляємо соусом. Чергуємо так шари, наповнюючи горщик. Запікаємо в духовці 20 хвилин за температури 180°C.

Нагадаємо, рецепт печені з картоплею та свинячими реберцями.