Поживна страва для святкового столу. Рецепт печені з картоплею та свинячими реберцями

Немає нічого кращого для зимової вечері, ніж ситна страва з м'ясом і картоплею.

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Узимку в меню повертаються ті страви, про які в тепліші місяці навіть не згадуєш. Одна з таких страв — це тушковані реберця з картоплею та морквою.

У них багато соусу й ароматних спецій, а спосіб приготування дуже простий. До складу страви входить лише чотири інгредієнти.

Печеня з картоплею та свинячими реберцями

Інгредієнти:

Свинячі ребра — 1 кг;

Картопля — 1,5 кг;

Три цибулини;

Морква — 200 г;

Борошно, олія, лавровий лист, гвоздика, сіль, горошини чорного перцю.

Реберця помийте, обсушіть, розріжте вздовж кісточок, посоліть, поперчіть і обваляйте в борошні. Обсмажуйте їх на олії з усіх боків до рум'яної скоринки.

Перекладіть реберця в каструлю. Витоплений жир злийте до м'яса, залийте реберця в каструлі двома склянками гарячої води, накрийте кришкою і тушкуйте близько години на невеликому вогні.

Картоплю очистіть, розріжте на великі шматки. Так само наріжте й моркву. Цибулю наріжте дрібно. Спочатку обсмажте цибулю, потім додайте до неї моркву та смажте дві-три хвилини.

Додайте до м'яса в каструлі моркву та картоплю. Покладіть пару лаврових листочків, пару гвоздик і кілька горошин чорного перцю, посоліть, долийте води, якщо вам хочеться більше соусу, накрийте кришкою і тушкуйте ще сорок хвилин, поки картопля не буде готова.

Також на святковий стіл ви можете приготувати запечену свинину зі спеціями. Головне — заздалегідь замаринувати м'ясо в розсолі.