Поживна страва для святкового столу. Рецепт печені з картоплею та свинячими реберцями
Немає нічого кращого для зимової вечері, ніж ситна страва з м'ясом і картоплею.
Узимку в меню повертаються ті страви, про які в тепліші місяці навіть не згадуєш. Одна з таких страв — це тушковані реберця з картоплею та морквою.
У них багато соусу й ароматних спецій, а спосіб приготування дуже простий. До складу страви входить лише чотири інгредієнти.
Печеня з картоплею та свинячими реберцями
Інгредієнти:
- Свинячі ребра — 1 кг;
- Картопля — 1,5 кг;
- Три цибулини;
- Морква — 200 г;
- Борошно, олія, лавровий лист, гвоздика, сіль, горошини чорного перцю.
Реберця помийте, обсушіть, розріжте вздовж кісточок, посоліть, поперчіть і обваляйте в борошні. Обсмажуйте їх на олії з усіх боків до рум'яної скоринки.
Перекладіть реберця в каструлю. Витоплений жир злийте до м'яса, залийте реберця в каструлі двома склянками гарячої води, накрийте кришкою і тушкуйте близько години на невеликому вогні.
Картоплю очистіть, розріжте на великі шматки. Так само наріжте й моркву. Цибулю наріжте дрібно. Спочатку обсмажте цибулю, потім додайте до неї моркву та смажте дві-три хвилини.
Додайте до м'яса в каструлі моркву та картоплю. Покладіть пару лаврових листочків, пару гвоздик і кілька горошин чорного перцю, посоліть, долийте води, якщо вам хочеться більше соусу, накрийте кришкою і тушкуйте ще сорок хвилин, поки картопля не буде готова.
Також на святковий стіл ви можете приготувати запечену свинину зі спеціями. Головне — заздалегідь замаринувати м'ясо в розсолі.