Новорічний стіл. Рецепт ароматної свинини у духовці

М'ясна страва традиційно займає чільне місце на святковому столі і розкішна запечена свиняча вирізка ідеально підходить для цієї ролі.

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Обійтися у новорічну ніч безліччю салатів не вийде. Потрібна одна центральна м'ясна страва, яку урочисто внесуть у кульмінаційний момент і яка стане сюрпризом. Великий шматок свинини — ідеальний вибір. Його просто готувати, він виглядає красиво і запечена свинина — це дуже смачно.

Головне, вибрати хороший шматок м'яса, що підходить для запікання: чудово підійдуть шия, окіст, корейка.

Свинина для запікання не повинна бути надто жирною та надмірно пісною. До того ж вона дуже хороша і наступного дня. Холодне запечене м'ясо чудово підійде на святковий сніданок: із нього можна зробити бутерброди.

Готуючи свинину, варто розрахувати час. М'ясо має дві години замаринуватися в холодильнику, потім дві години — у теплі, щоб краще просочитися маринадом. І щонайменше година піде на приготування в духовці.

Ароматна свинина у духовці

Складові:

Свинина — 1 кг;

Оливкова олія;

Мелений, або гранульований сушений часник — 1 ч. л.;

Гілочка розмарину, або пара чайних ложок сухого;

Лимонна цедра з одного лимона;

Мелений коріандр — 1 ч. л.;

Сіль, чорний горошок перець.

Розтираємо у ступці розмарин із перцем і сіллю. Додаємо лимонну цедру, часник, коріандр та оливкову олію. Якщо сухого часнику немає, можна використовувати свіжий: пропустіть пару зубків через прес.

Свинину промийте та обсушіть паперовими рушниками. Якщо треба — зріжте зайвий жир. На шарі сала, що залишився, зробіть надрізи у вигляді сіточки гострим ножем. Це потрібно, щоб маринад проник глибше.

Натріть м'ясо сумішшю олії та прянощів. Не пропускайте ділянки. Після цього загорніть м'ясо в харчову плівку і приберіть в холодильник мінімум на дві години. За дві години до запікання м'ясо потрібно дістати та потримати при кімнатній температурі. Все для того, щоб воно краще промаринувалося.

Духовку розігріваємо до 200 градусів. Знімаємо зі свинини плівку і перекладаємо її в рукав для запікання, в якому робимо кілька проколів, щоб виходила пара. Відправляємо свинину в духовку та печемо при цій температурі близько 15 хвилин. Після цього зменшуємо жар до 170 градусів і печемо близько години до готовності. Перевірити її легко — при протиканні м'яса гострим ножем повинна виділятися прозора рідина.

На гарнір ви можете приготувати запечені овочі: картопля, броколі, або цвітну капусту, моркву, гриби та солодкий перець. Асорті перемішайте з оливковою олією та сіллю та запікайте на деку. Це займе не більше 20 хвилин і чудово доповнить основну м'ясну страву.

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