Новогодний стол. Рецепт ароматной свинины в духовке

Мясное блюдо традиционно занимает главное место на праздничном столе и роскошная запеченная свиная вырезка идеально подходит для этой роли.

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Обойтись в новогоднюю ночь множеством салатов не получится. Требуется одно центральное мясное блюдо, которое торжественно внесут в кульминационный момент и которое станет сюрпризом. Большой кусок свинины — идеальный выбор. Его просто готовить, он выглядит красиво и запеченная свинина – это очень вкусно.

Главное, выбрать хороший, подходящий для запекания кусок мяса: отлично подойдут шея, окорок, корейка.

Свинина для запекания не должна быть слишком жирной и излишне постной. К тому же она очень хороша и на следующий день. Холодное запеченное мясо прекрасно подойдет на праздничный завтрак: из него можно сделать бутерброды.

Готовя свинину, стоит рассчитать время. Мясо должно два часа замариноваться в холодильнике, потом два часа – в тепле, чтобы лучше пропитаться маринадом. И минимум час уйдет на приготовление в духовке.

Ароматная свинина в духовке

Ингредиенты:

Свинина — 1 кг;

Оливковое масло;

Молотый, или гранулированный сушеный чеснок — 1 ч. л.;

Веточка розмарина, или пара чайных ложек сухого;

Лимонная цедра с одного лимона;

Молотый кориандр — 1 ч. л.;

Соль, черный перец горошком.

Растираем в ступке розмарин с перцем и солью. Добавляем лимонную цедру, чеснок, кориандр и оливковое масло. Если сухого чеснока нет, то можно использовать свежий: пропустите пару зубков через пресс.

Свинину промойте и обсушите бумажными полотенцами. Если надо – срежьте лишний жир. На оставшемся слое сала сделайте надрезы в виде сеточки острым ножом. Это нужно, чтобы маринад проник поглубже.

Натрите мясо смесью масла и пряностей. Не пропускайте участки. После заверните мясо в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на два часа. За два часа до запекания мясо нужно достать и подержать при комнатной температуре. Все для того, чтобы оно лучше промариновалось.

Духовку разогреваем до 200 градусов. Снимаем со свинины пленку и перекладываем ее в рукав для запекания, в котором делаем несколько проколов, чтобы выходил пар. Отправляем свинину в духовку и печем при этой температуре около 15 минут. После уменьшаем жар до 170 градусов и печем около часа. До готовности. Проверить ее легко – при протыкании мяса острым ножом, должна выделяться прозрачная жидкость.

На гарнир вы можете приготовить запеченные овощи: картофель, брокколи, или цветную капусту, морковку, грибы и сладкий перец. Ассорти перемешайте с оливковым маслом и солью и запекайте на противне. Это займет не более 20 минут и отлично дополнит основное мясное блюдо.

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