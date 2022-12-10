Четыре блюда за 1000 гривен для новогоднего стола. Меню на Новый год 2023

Тысячи гривен вполне хватит, чтобы накрыть стол для всей семьи, не смотря на то, что цены выросли за последние месяцы.

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Новый год уже не за горами и меню на праздничный стол лучше составлять заранее. Кажется, что для того, чтобы накормить семью из минимум четырех человек, понадобится очень много денег, но если ограничиться четырьмя блюдами и купить спиртное заранее, то вполне можно уложится и в меньшую сумму.

И стол получится оригинальным и разнообразным. Тем более все равно через какое-то время все захотят спать.

Фокус составил меню из четырех блюд на Новый год, приготовив которые, можно уложиться в 1000 гривен.

В наше меню входят оливье (потому что, ну куда без оливье?), утка с яблоками, бутерброды со шпортами, салат министерский и бонус на десерт.

Утка с яблоками

Обычно утку, как праздничное блюдо игнорируют и зря, правильно приготовленная – это настоящее украшение стола. К тому же тушка утки стоит всего около 170 гривен.

[ + – ] Утка с яблоками на новогодний стол Фото: pustunchik.ua

Ингредиенты:

Тушка утки;

Девять яблок;

Лимонный сок из половинки лимона;

Шесть картофелин;

Молотый черный перец, соль, мускатный орех, тимьян, немного корицы (по желанию), лавровый лист.

Промойте утиную тушку и промокните бумажным полотенцем. Также осмотрите тушку, иногда там остаются перья. Помойте яблоки, можете оставить их целыми, а можете разрезать на четыре части.

Перемешайте половину яблок с корицей, молотым мускатным орехом, лавровым листом. Саму утку натрите солью, перцем и тимьяном. Внутрь утки поместите яблоки. Положите тушку в форму для запекания, сбрызните сверху лимонным соком и накройте форму фольгой.

Разогрейте духовку до 220 градусов и поместите туда форму с уткой. В течение часа запекайте утку, периодически вынимая форму и поливая тушку вытопившимся жиром. Стоит помнить, что утка – водоплавающая птица, мясо у нее более жесткое, нежели у курицы, а значит, приготовление займет больше времени.

Через час, или полтора уменьшите температуру в духовке до 160 градусов, поместите в форму с уткой оставшиеся яблоки, добавьте очищенный и порезанный на дольки картофель, полейте их утиным жиром и запекайте еще полчаса, чтобы утка подрумянилась.

Салат оливье

Так как докторская колбаса, с которой готовят традиционное оливье, нынче дороговата, то лучше обойтись куриными грудками, которые можно запечь на сковороде под крышкой. Тем более – так можно отдать дань прошлому – ведь изначально оливье готовили с рябчиками.

[ + – ] Салат оливье - обязательное блюдо Фото: Getty Images

Ингредиенты:

Куриное филе — 300 гр;

Картофель — 400 гр;

Маринованные огурцы — 3 штуки;

Один свежий огурчик;

Одна банка консервированного горошка, или 200 грамм зеленого замороженного, который для салата нужно будет на пять минут закинуть в кипяток;

Три куриных яйца;

Майонез, соль.

Куриные грудки запекаем в фольге в духовке, или готовим под крышкой на сковороде на маленьком огне. Остужаем.

Картофель в мундире можно запечь в фольге в духовке, или отварить. Яйца варим вкрутую. Мясо, картофель, яйца и огурцы режем мелкими кубиками, добавляем горошек, осторожно перемешиваем, чтобы не нарушить структуру, заправляем майонезом.

Салат "Министерский"

Легендарный салат, который ранее якобы был только доступен только высокопоставленным чиновникам. Но на самом деле – он прост в приготовлении и очень вкусен.

[ + – ] Салат "Министерский" - интересный салат из прошлого Фото: Скриншот

Ингредиенты:

Отварная говядина – 200 гр;

Одна луковица;

Маринованные огурцы – 100 гр;

Два яйца;

Майонез, растительное масло, соль.

Предварительно отварите говядину, или телятину. Для салата нам нужно вкусное мясо, центральный здесь ингредиент, так что вскипятите воду, посолите и только тогда отправляйте мясо вариться.

Варите на маленьком огне, снимая пену. Время варки зависит от размера куска мяса и от какой части туши он взят. Обычно это занимает около часа. Готовое мясо остудите. Бульон сохраните: потом вы сможете сварить на нем суп.

Мясо нарежьте соломкой и отправьте в миску. Яйца разбейте в мисочку, слегка посолите и перемешайте венчиком. Разогрейте сковороду, добавьте растительного масла и вылейте половину яичной смеси. Готовьте плотный тонкий омлет, чтобы не осталось не прожаренных мест. Готовый омлет, или яичный блинчик снимите со сковороды и пожарьте второй. Они должны быть тонкими, но плотными. Остудите, сверните в трубочку и нарежьте полосками. Добавьте в миску к мясу.

Маринованные огурцы порежьте соломкой и добавьте в салат. Луковицу почистите и нарежьте полукольцами. Поджарьте его на сковороде до полуготовности, пусть слегка похрустывает. Добавьте в салат к мясу и жареным яйцам, когда остынет. Заправьте майонезом, выровняйте по соли, можете слегка поперчить.

Бутерброды со шпротами

Как это странно не прозвучит, но закуска, выдуманная потому что шпроты были дефицитом, оказалась весьма удачной. Наверное, все дело в гренках.

[ + – ] Бутерброды со шпротами - простая и вкусная закуска Фото: Скриншот

Ингредиенты:

Шпроты в масле — 1 банка;

Батон;

Соленый огурчик (можно заменить лимоном);

Майонез, чеснок, растительное масло.

Насчет хлеба мнения расходятся, но чаще всего бутерброды готовили с батоном. Вы можете взять любой белый хлеб: чиабатту, или багет.

Режем батон на ломтики, поджариваем гренки на растительном масле. Каждую гренку натираем чесноком и смазываем тонким слоем майонеза. Выкладываем по шпротинке, добавляем на свободное место ломтик маринованного огурца, или ломтик лимона. Все.

Бонус. Тертый пирог с яблоками на десерт.

Если накануне Нового года у вас еще остались силы на десерт – вы можете приготовить тертый пирог. Это недорого, быстро и вкусно. К тому же, утром 1 января, вам будет чем порадовать себя к чашке кофе.

[ + – ] Тертый пирог - вкусная выпечка Фото: Скриншот

Ингредиенты:

Масло сливочное — 120 гр;

Мука — 250 гр;

Щепотка соли, корица;

Сахар — 5 ст. л.;

Два крупных яблока;

Два куриных яйца;

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Муку высыпьте в миску, добавьте разрыхлитель, соль и сахар. Все перемешиваем. Холодное сливочное масло нарежьте кубиками и смешайте с сухими ингредиентами. Перетрите его руками, пока не получится крошка. Вбейте в тесто два яйца и добавьте пару столовых ложек холодной воды, замесите плотное тесто. Разделите его на две части и заверните в пищевую пленку. Часть, что будете натирать сверху – отправьте в морозилку. Вторую часть – просто положите в холодильник.

Очистите яблоки и натрите на крупной терке, добавьте немного сахара и корицы, перемешайте.

Форму для выпечки застелите пергаментом, на дно формы выложите половину теста, разровняйте и выложите яблочную начинку. Натрите сверху часть теста из морозилки. Разогрейте духовку до 200 градусов. Запекайте пирог в духовке около 30 минут, пока он не зарумянится. Остудите, прежде чем подавать на стол.