Чотири страви за 1 000 гривень на новорічний стіл. Меню на Новий рік 2023

Тисячі гривень цілком вистачить, щоб накрити стіл для всієї родини, незважаючи на те, що ціни виросли за останні місяці.

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Новий рік уже не за горами та меню на святковий стіл краще складати заздалегідь. Здається, що для того, щоб нагодувати сім'ю з мінімум чотирьох людей, знадобиться дуже багато грошей, але якщо обмежитися чотирма стравами і купити заздалегідь спиртне, то цілком можна вкластися і в меншу суму.

І стіл вийде оригінальним і різноманітним. Тим паче, все одно через якийсь час усі захочуть спати.

Фокус склав меню з чотирьох страв на Новий рік, приготувавши які можна вкластися в 1 000 гривень.

У наше меню входять олів'є (бо куди без олів'є?), качка з яблуками, бутерброди зі шпротами, салат міністерський і бонус на десерт.

Качка з яблуками

Зазвичай качку, як святкову страву ігнорують і дарма, правильно приготована — це справжня прикраса столу. До того ж тушка качки коштує лише приблизно 170 гривень.

[ + – ] Качка з яблуками на новорічний стіл Фото: pustunchik.ua

Інгредієнти:

тушка качки;

дев'ять яблук;

лимонний сік із половинки лимона;

шість картоплин;

мелений чорний перець, сіль, мускатний горіх, чебрець, трохи кориці (за бажанням), лавровий лист.

Промийте качину тушку і промокніть паперовим рушником. Також огляньте тушку, іноді там залишаються пір'я. Помийте яблука, можете залишити їх цілими, а можете розрізати на чотири частини.

Перемішайте половину яблук із корицею, меленим мускатним горіхом, лавровим листком. Саму качку натріть сіллю, перцем і чебрецем. Усередину качки помістіть яблука. Покладіть тушку у форму для запікання, збризніть зверху лимонним соком і накрийте фольгою форму.

Розігрійте духовку до 220 градусів і помістіть форму з качкою. Протягом години запікайте качку, періодично виймаючи форму і поливаючи тушку жиром, що витопився. Варто пам'ятати, що качка — водоплавний птах, м'ясо у неї жорсткіше, ніж у курки, а отже, приготування займе більше часу.

Через годину, або півтори зменшіть температуру в духовці до 160 градусів, помістіть у форму з качкою яблука, що залишилися, додайте очищену та порізану на часточки картоплю, полийте їх качиним жиром і запікайте ще пів години, щоб качка підрум'янилася.

Салат олів'є

Оскільки лікарська ковбаса, з якої готують традиційне олів'є, нині дорога, то краще обійтися курячими грудками, які можна запекти на сковороді під кришкою. Тим паче — так можна віддати данину минулому — адже спочатку олів'є готували з рябчиками.

[ + – ] Салат олів'є — обов'язкова страва Фото: Getty Images

Інгредієнти:

куряче філе — 300 г;

картопля — 400 г;

мариновані огірки — 3 штуки;

один свіжий огірочок;

одна банка консервованого горошку, або 200 г зеленого замороженого, який для салату потрібно буде на п'ять хвилин закинути в окріп;

три курячі яйця;

майонез, сіль.

Курячі грудки запікаємо у фользі в духовці або готуємо під кришкою на сковороді на маленькому вогні. Остуджуємо.

Картоплю в мундирі можна запекти у фользі в духовці або відварити. Яйця варимо круто. М'ясо, картоплю, яйця та огірки ріжемо дрібними кубиками, додаємо горошок, обережно перемішуємо, щоб не порушити структуру, заправляємо майонезом.

Салат "Міністерський"

Легендарний салат, який раніше нібито був доступний лише високопосадовцям. Але насправді він простий у приготуванні та дуже смачний.

[ + – ] Салат "Міністерський" — цікавий салат із минулого Фото: Скриншот

Інгредієнти:

відварена яловичина — 200 г;

одна цибулина;

мариновані огірки — 100 г;

два яйця;

майонез, олія, сіль.

Попередньо відваріть яловичину або телятину. Для салату нам потрібне смачне м'ясо, центральний тут інгредієнт, тому закип'ятіть воду, посоліть і тільки тоді відправляйте м'ясо варитися.

Варіть на невеликому вогні, знімаючи піну. Час варіння залежить від розміру шматка м'яса і від якої частини туші його взято. Зазвичай це триває приблизно годину. Готове м'ясо остудіть. Бульйон збережіть: потім ви зможете зварити на ньому суп.

М'ясо наріжте соломкою та відправте в миску. Яйця розбийте в миску, злегка посоліть і перемішайте вінчиком. Розігрійте сковороду, додайте олії і вилийте половину яєчної суміші. Готуйте щільний тонкий омлет, щоб не залишилося не просмажених місць. Готовий омлет, або яєчний млинець, зніміть зі сковороди і посмажте другий. Вони мають бути тонкими, але щільними. Остудіть, поверніть у трубочку і наріжте смужками. Додайте в миску до м'яса.

Мариновані огірки поріжте соломкою і додайте в салат. Цибулину почистіть і наріжте півкільцями. Підсмажте її на сковороді до напівготовності, нехай буде трохи хрускою. Додайте салат до м'яса і смажених яєць, коли охолоне. Заправте майонезом, вирівняйте за сіллю, можете трохи поперчити.

Бутерброди зі шпротами

Як це дивно не прозвучить, але закуска, вигадана тому, що шпроти були дефіцитом, виявилася досить вдалою. Напевно, вся річ у грінках.

[ + – ] Бутерброди зі шпротами — проста та смачна закуска Фото: Скриншот

Інгредієнти:

шпроти в олії — 1 банка;

батон;

солоний огірок (можна замінити лимоном);

майонез, часник, олія.

Щодо хліба, думки розходяться, але найчастіше бутерброди готували з батоном. Ви можете взяти будь-який білий хліб: чіабату, чи багет.

Ріжемо батон на скибочки, підсмажуємо грінки на олії. Кожну грінку натираємо часником і змащуємо тонким шаром майонезу. Викладаємо по шпротинці, додаємо на вільне місце скибочку маринованого огірка, або скибочка лимона. Все.

Бонус. Тертий пиріг з яблуками на десерт.

Якщо напередодні Нового року у вас залишилися сили на десерт — ви можете приготувати тертий пиріг. Це недорого, швидко та смачно. До того ж, вранці 1 січня вам буде чим порадувати себе до чашки кави.

[ + – ] Тертий пиріг — смачна випічка Фото: Скріншот

Інгредієнти:

масло вершкове — 120 г;

борошно — 250 г;

дрібка солі, кориця;

цукор — 5 ст. л.;

два великі яблука;

два курячі яйця;

розпушувач — 1 ч. л.

Борошно висипте в миску, додайте розпушувач, сіль і цукор. Все перемішуємо. Холодне вершкове масло наріжте кубиками і змішайте з сухими інгредієнтами. Перетріть його руками, поки не вийде крихта. Вбийте в тісто два яйця і додайте кілька столових ложок холодної води, замісіть щільне тісто. Розділіть його на дві частини та загорніть у харчову плівку. Частину, що натиратимете зверху — відправте в морозилку. Другу частину — просто покладіть у холодильник.

Очистіть яблука і натріть на великій тертці, додайте трохи цукру і кориці, перемішайте.

Форму для випікання застеліть пергаментом, на дно форми викладіть половину тіста, розрівняйте і викладіть яблучну начинку. Натріть зверху частину тіста з морозилки. Розігрійте духовку до 200 градусів. Запікайте пиріг у духовці приблизно 30 хвилин, поки він не зарум'яниться. Остудіть, перш ніж подавати на стіл.