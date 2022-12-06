Оригінальна заміна олів'є. Рецепт салату "Міністерський"

Простий та смачний м'ясний салат, яким можна здивувати гостей за святковим столом.

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Цей салат, за легендою, з'явився у їдальнях для чиновників ще у 1950-х, а потім, як часто буває, рецепт "пішов у народ", і з того часу його може приготувати кожен охочий.

Інгредієнти для салату "Міністерський" прості й доступні, але рецепт досить оригінальний, тому цей м'ясний салат цілком може замінити олів'є на святковому столі, якщо ви захочете спробувати що-небудь новеньке.

Салат "Міністерський"

Складові:

Відварена яловичина – 200 г;

Одна цибулина;

Мариновані огірки – 100 г;

Два яйця;

Майонез, олія, сіль.

Попередньо відваріть яловичину або телятину. Це має бути м'який не жилястий шматок м'яса. Для салату нам потрібне смачне м'ясо, воно є центральним тут інгредієнтом, тому закип'ятіть воду, посоліть і покладіть у воду яловичину.

Варіть на невеликому вогні, знімаючи піну. Час варіння залежить від розміру шматка м'яса і від якої частини туші його взято. Зазвичай це триває близько години. Готовність перевіряйте гострим ножем — якщо він легко заходить — м'ясо готове.

Вийміть м'ясо з бульйону й остудіть. До речі, на бульйоні ви можете зварити, наприклад, солянку, або остудити бульйон і заморозити його порційно на майбутнє. Іноді для деяких рецептів потрібний бульйон.

Коли м'ясо охололо — наріжте його соломкою і перекладіть у миску.

Яйця розбийте в миску, трохи посоліть і збийте віночком, без фанатизму, щоб перемішати. Розігрійте сковороду, додайте олії й вилийте половину яєчної суміші. Готуйте щільний тонкий омлет, щоб не залишилося не просмажених місць. Готовий омлет, або яєчний млинець, зніміть зі сковороди й посмажте другий. Вони мають бути тонкими, але щільними. Остудіть, скрутіть у трубочку і наріжте смужками. Додайте в миску до м'яса.

Мариновані огірки поріжте соломкою і додайте салат. Цибулину почистьте і наріжте півкільцями. Підсмажте його на сковороді до напівготовності, нехай трохи похрумтить. Додайте салат до м'яса і смажених яєць, коли охолоне. Заправте майонезом, вирівняйте по солі, можете трохи поперчити.

Якщо вам здається, що салат вийшов занадто жирним, ви можете замінити половину майонезу нежирним та несолодким йогуртом.

А якщо ви все-таки віддаєте перевагу класичному олів'є, то спробуйте приготувати його, змінивши кілька інгредієнтів, і тоді знайомий з дитинства салат заграє по-новому.