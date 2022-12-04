Незвичайно та смачно. Рецепт оригінального олів'є з язиком і печеною картоплею

Рецепт салату олів'є відомий усім, але його можна зробити оригінальнішим, додавши кілька нових інгредієнтів.

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Незабаром настане зірковий час салату олів'є — Новий рік. Нехай щороку шеф-кухарі різних ресторанів і кулінарні блогери радять приготувати на заміну класичній страві щось інше, але на столі все одно виявляється олів'є.

Причин цього кілька: це данина традиції, від неї неможливо відмовитися, а ще це дуже смачно. Але можна спробувати приготувати олів'є трохи інакше, ніж зазначено в класичному рецепті.

Олів'є з перепелиними яйцями, яловичим язиком і курячим філе

Складові:

Картопля — 100 гр;

Дві морквини — одна для салату, одна для яловичого язика;

Невелика цибулина;

Солоні огірки — 55 гр;

Свіжі огірки — 60 гр;

Перепелині яйця — 35 гр;

Зелений горошок — 50 гр;

Куряче філе — 45 гр;

Яловичий язик — 40 гр;

Майонез — 180 гр;

Сметана — 70 гр;

Часник, лавровий лист, запашний і чорний перець горошком, оливкова олія, мускатний горіх.

Для початку відваріть яловичий язик. Це займе багато часу, тому його краще готувати першим. Перед приготуванням язик замочіть у холодній воді на пів години, а потім добре промийте під проточною водою.

Покладіть язик у киплячу воду, через 15 хвилин злийте рідину, знову закип'ятіть воду й поверніть язик у каструлю. Додайте кілька горошин запашного та чорного перцю й лавровий лист. Варіть на середньому вогні, знімайте піну, що утворюється. Час варіння залежить від розміру язика. Так, невеликий телячий язик готується приблизно за 2 години. Язик вагою в 1 кілограм готується близько трьох годин. Солити його потрібно за 30 хвилин до готовності. Тоді додайте невелику цілу морквину та цілу цибулину для аромату. Щоб переконатися, що язик готовий, просто проткніть його вилкою. Якщо зубці легко входять і виділяється прозорий сік, язик готовий. Очистіть готовий язик від оболонки, поки він не встиг остаточно охолонути.

Тепер настав час готувати все інше. Неочищену картоплю запікайте в духовці з неочищеними роздавленими зубчиками часнику та оливковою олією, загорніть у фольгу та запікайте за температури 160 градусів протягом 40 хвилин.

Моркву відваріть із додаванням мускатного горіха та коріандру. Перепелині яйця зваріть круто. Курку запікайте у фользі з неочищеними розчавленими зубчиками часнику, сіллю та перцем.

Усі овочі та курку наріжте кубиками, перемішайте. Змішайте майонез і сметану та заправте олив'є.

Язик наріжте тонкими скибочками та прикрасьте ними салат, перепелині яйця поріжте на чотири шматочки й додайте до язика. За бажання можна прикрасити олів'є червоною ікрою. Також ви можете нарізати язик кубиками й додати в олів'є разом із курячим м'ясом.

Нагадаємо, ви також можете урізноманітнити олів'є, додавши лише один інгредієнт для незвичайного смаку. А також ви можете приготувати салат "Чоловіча слабкість", що дуже нагадує олів'є і такий же смачний.