Рецепт салату "Чоловіча слабість". Оригінальна альтернатива олів'є
Інгредієнти, які входять у салат, нагадують всім відоме олів'є, але є деякі особливості.
Варіацій на тему салату олів'є безліч. Та й те олів'є, що вважається класичним, радикально відрізняється від того, що його вигадали майже 200 років тому.
Автор YouTube-каналу Tasty Food запропонував приготувати свій улюблений салат, який він назвав "Чоловіча слабкість".
Назву він пояснив просто: у салат входять усі інгредієнти, що подобаються чоловікам, тож встояти перед ним вони не зможуть. Втім, встояти не зможуть усі, хто люблять "Олів'є", адже він дуже на нього схожий, а отже, виходить поживним і дуже смачним.
Салат "Чоловіча слабкість"
Інгредієнти:
- картопля — 400 г;
- грудинка копчена свиняча — 150 г;
- 4 яйця;
- огірок маринований — 300 г;
- сир твердий — 100 г;
- цибуля зелена — 30 г;
- рослинна олія, сіль, перець, паприка.
Для заправки:
- майонез — 100 г;
- гостра гірчиця — 30 г;
- чорний мелений перець.
Яйця відварити круто й остудити. Картоплю очистити і нарізати часточками, наколоти виделкою, збризкати олією, посолити, поперчити і посипати паприкою. Запікати у духовці при 180 градусах до готовності. Зазвичай, це займає приблизно 20 хвилин.
Грудинку нарізати соломкою й обсмажити, потім викласти на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир. Сир поріжте соломкою, як і мариновані огірочки, яйця — часточками. Дрібно наріжте зелену цибулю.
Викладаємо всі інгредієнти, крім яєць, в салатник, в окремій мисці змішайте інгредієнти для заправки і додайте салат і перемішайте. Яйця розкладіть зверху — салат готовий.
Нагадаємо, ви також можете приготувати салат із копченою куркою та морквою по-корейськи — ще одна смачна альтернатива класичному олів'є.