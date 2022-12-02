Рецепт салату "Чоловіча слабість". Оригінальна альтернатива олів'є

Інгредієнти, які входять у салат, нагадують всім відоме олів'є, але є деякі особливості.

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Варіацій на тему салату олів'є безліч. Та й те олів'є, що вважається класичним, радикально відрізняється від того, що його вигадали майже 200 років тому.

Автор YouTube-каналу Tasty Food запропонував приготувати свій улюблений салат, який він назвав "Чоловіча слабкість".

Назву він пояснив просто: у салат входять усі інгредієнти, що подобаються чоловікам, тож встояти перед ним вони не зможуть. Втім, встояти не зможуть усі, хто люблять "Олів'є", адже він дуже на нього схожий, а отже, виходить поживним і дуже смачним.

Салат "Чоловіча слабкість"

Інгредієнти:

картопля — 400 г;

грудинка копчена свиняча — 150 г;

4 яйця;

огірок маринований — 300 г;

сир твердий — 100 г;

цибуля зелена — 30 г;

рослинна олія, сіль, перець, паприка.

Для заправки:

майонез — 100 г;

гостра гірчиця — 30 г;

чорний мелений перець.

Яйця відварити круто й остудити. Картоплю очистити і нарізати часточками, наколоти виделкою, збризкати олією, посолити, поперчити і посипати паприкою. Запікати у духовці при 180 градусах до готовності. Зазвичай, це займає приблизно 20 хвилин.

Грудинку нарізати соломкою й обсмажити, потім викласти на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир. Сир поріжте соломкою, як і мариновані огірочки, яйця — часточками. Дрібно наріжте зелену цибулю.

Викладаємо всі інгредієнти, крім яєць, в салатник, в окремій мисці змішайте інгредієнти для заправки і додайте салат і перемішайте. Яйця розкладіть зверху — салат готовий.

Нагадаємо, ви також можете приготувати салат із копченою куркою та морквою по-корейськи — ще одна смачна альтернатива класичному олів'є.