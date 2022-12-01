Замість "олів'є": оригінальний і смачний салат для свята й у будні

Перед подаванням на стіл салат краще поставити на кілька годин на холод, щоб він просочився.

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Салат, мабуть, одна з найпопулярніших страв, без якої не обходиться жодна гулянка. Тим, хто не знає, чим ще здивувати гостей і домочадців, пропонуємо приготувати салат із копченою куркою, корейською морквою та огірком за рецептом із блогу great.foood. Незвичайне поєднання продуктів дає новий чудовий смак.

Салат із копченою куркою, корейською морквою та огірком

Інгредієнти:

копчена курка — 250 г;

твердий сир — 100 г;

свіжі огірки — 2 шт.;

морква по-корейськи — 150-200 г;

варені курячі яйця — 4 шт.;

майонез.

Спосіб приготування:

Варені яйця натерти на тертці, викласти першим шаром на дно салатника і зробити сіточку з майонезу. Наступний шар — копчена курка, порізана дрібними кубиками. Поверх неї так само зробити сіточку з майонезу.

Огірки нарізати кубиками і викласти на курку. Цей шар не можна змащувати майонезом.

Далі шар моркви по-корейськи з майонезом, а нагору сир, натертий на середній тертці.

Готовий салат відправити на кілька годин у холодильник, щоб він просочився. Для подавання можна прикрасити зеленню.

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