Вместо "оливье": оригинальный и вкусный салат для праздника и в будни

Перед подачей на стол салат лучше поставить на пару часов на холод, чтобы он пропитался.

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Салат, пожалуй, одно из самых популярных блюд, без которого не обходится ни одно застолье. Тем, кто не знает, чем еще удивить гостей и домочадцев, предлагаем приготовить салат с копченой курицей, корейской морковью и огурцом по рецепту из блога great.foood. Необычное сочетание продуктов дает новый изумительный вкус.

Салат с копченой курицей, корейской морковью и огурцом

Ингредиенты:

Копченая курица – 250 гр;

Твердый сыр – 100 гр;

Свежие огурцы – 2 шт;

Морковь по-корейски – 150-200 гр;

Вареные куриные яйца – 4 шт;

Майонез.

Способ приготовления:

Вареные яйца натереть на терке, выложить первым слоем на дно салатника и сделать сеточку из майонеза. Следующий слой – копченая курица, порезанная мелкими кубиками. Поверх нее так же сделать сеточку из майонеза.

Огурцы порезать кубиками и выложить на курицу. Этот слой можно не смазывать майонезом.

Далее – слой моркови по-корейски с майонезом, а наверх – сыр, натертый на средней терке.

Готовый салат отправить на пару часов в холодильник, чтобы он пропитался. При подаче можно украсить зеленью.

Напомним, как приготовить салат "Луиза", а также как с помощью одного ингредиента изменить вкус "Оливье".