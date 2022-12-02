Рецепт салата "Мужская слабость". Оригинальная альтернатива оливье

Ингредиенты, которые входят в салат, напоминают всем известный оливье, но есть некоторые особенности.

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Вариаций на тему салата оливье огромное множество. Да и тот оливье, что считается классическим, радикально отличается от того, что был придуман почти 200 лет назад.

Автор YouTube-канала Tasty Food предложил приготовить свой любимый салат, который он назвал "Мужская слабость".

Название он пояснил просто: в салат входят все ингредиенты, что нравятся мужчинам, так что устоять перед ним они не смогут. Впрочем, устоять не смогут все, кто любят "Оливье", ведь он очень на него похож, а значит, получается сытным и очень вкусным.

Салат "Мужская слабость"

Ингредиенты:

Картофель — 400 гр;

Грудинка копченая свиная — 150 гр;

4 яйца;

Огурец маринованный — 300 гр;

Сыр твердый — 100 гр;

Лук зеленый — 30 гр;

Растительное масло, соль, перец, паприка.

Для заправки:

Майонез 100 гр;

Острая горчица — 30 гр;

Черный молотый перец.

Яйца отварить вкрутую и остудить. Картофель очистить и нарезать дольками, наколоть вилкой, сбрызнуть маслом, посолить, поперчить и посыпать паприкой. Запекать в духовке при 180 градусах до готовности. Обычно это занимает около 20 минут.

Грудинку нарезать соломкой и обжарить, после выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Сыр порежьте соломкой, как и маринованные огурчики, яйца – дольками. Мелко нарежьте зеленый лук.

Выкладываем все ингредиенты, кроме яиц, в салатник, в отдельной мисочке смешайте ингредиенты для заправки и добавьте в салат и перемешайте. Яйца разложите сверху – салат готов.

Напомним, вы также можете приготовить салат с копченой курицей и морковкой по-корейски – еще одна вкусная альтернатива классическому оливье.