Необычно и вкусно. Рецепт оригинального оливье с языком и печеным картофелем
Рецепт салата "Оливье" известен всем, но его можно сделать оригинальней, добавив несколько новых ингредиентов.
Скоро наступит звездный час салата "Оливье" – Новый год. Пусть каждый год шеф-повара разных ресторанов и кулинарные блогеры советую приготовить на замену классическому блюду что-то другое, но на столе все равно оказывается оливье.
Причин тому несколько: это дань традиции, от него невозможно отказаться, а еще это очень вкусно. Но можно попробовать приготовить оливье немного по-другому, нежели указано в классическом рецепте.
Оливье с перепелиными яйцами, говяжьим языком и куриным филе
Ингредиенты:
- Картофель — 100 гр;
- Две морковки – одна для салата, одна для говяжьего языка;
- Небольшая луковица;
- Соленые огурцы — 55 гр;
- Свежие огурцы — 60 гр;
- Перепелиные яйца — 35 гр;
- Зеленый горошек — 50 гр;
- Куриное филе — 45 гр;
- Говяжий язык — 40 гр;
- Майонез — 180 гр;
- Сметана — 70 гр;
- Чеснок, лавровый лист, душистый и черный перец горошком, оливковое масло, мускатный орех.
Для начала отварите говяжий язык. Это займет много времени, так что его лучше готовить первым. Перед готовкой язык замочите в холодной воде на полчаса, а потом хорошо промойте под проточной водой.
Положите язык в кипящую воду, через 15 минут слейте жидкость, снова закипятите воду и верните язык в кастрюлю. Добавьте несколько горошин душистого и черного перца и лавровый лист. Варите на среднем огне, снимайте образующуюся пену. Время варки зависит от размера языка. Так, небольшой телячий язык готовится примерно за 2 часа. Язык весом в килограмм готовится около трех часов. Солить его нужно за 30 минут до готовности. Тогда же добавьте небольшую целую морковку и целую луковицу для аромата. Чтобы убедиться, что язык готов, просто проткните его вилкой. Если зубцы легко входят и выделяется прозрачный сок — язык готов. Очистите готовый язык от оболочки, пока он не успел окончательно остыть.
Теперь пора готовить все остальное. Неочищенный картофель запеките в духовке с неочищенными раздавленными зубчиками чеснока и оливковым маслом, заверните все в фольгу и запекайте при температуре 160 градусов в течение 40 минут.
Морковь отварите с добавлением мускатного ореха и кориандра. Перепелиные яйца сварите вкрутую. Курицу запеките в фольге с неочищенными раздавленными зубчиками чеснока, солью и перцем.
Все овощи и курицу нарежьте кубиком, перемешайте. Смешайте майонез и сметану и заправьте оливье.
Язык нарежьте тонкими ломтиками и украсьте ими салат, перепелиные яйца порежьте на четыре дольки и добавьте к языку. При желании, можно украсить оливье красной икрой. Также вы можете нарезать язык кубиками и добавить в оливье вместе с куриным мясом.
Напомним, вы также можете разнообразить оливье, добавив всего один ингредиент для необычного вкуса. А также вы можете приготовить салат "Мужская слабость", очень напоминающий оливье, и такой же вкусный.