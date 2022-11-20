М'ясна та навариста. Як приготувати ідеальну солянку?

Солянка готується з копченостями, на м'ясному бульйоні і, настоявшись, стає одним із найкращих зимових супів.

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Солянка — це, мабуть, один із найкращих зимових супів. Він наваристий, з великою кількістю м'яса, зігрівальний і ситний. А, постоявши в холодильнику, він, як і борщ, стає тільки смачнішим.

Цікаво, але суворого рецепта солянки немає, тут кожен може проявити фантазію. А скоріше є набір інгредієнтів, з яких вона готується.

Потрібна білкова основа: м'ясо, копченість чи риба. Потрібна овочева заправка — частіше цибуля та томатна паста. Також потрібна кислинка — для цього в солянку додають мариновані, або солоні огірочки, зелені оливки, або каперси.

У результаті виходить ситний та ароматний суп.

Солянка

Складові:

Яловичина — 400 г;

Мисливські ковбаски, шинка, ковбаса — стільки, скільки не шкода, але приблизно по 200 г кожного м'ясного інгредієнта;

Мариновані огірки — 3 штуки;

Ріпчаста цибуля;

Морква — 1 штука;

Томатна паста — 2 ст. л.;

Каперси — 30 г;

Оливки – 120 г;

Сіль, чорний горошок перець, лавровий лист, петрушка.

Для початку зваримо смачний міцний бульйон. Моркву потрібно нарізати й разом з половиною великої цибулини трохи підсмажити на сковороді гриль. Викласти овочі в каструлю, додати м'ясо, краще брати шматочок із кісточкою для наваристості. Залити водою і після закипання варити півтори години, поки м'ясо не буде готове. Незадовго до готовності кинути лавровий лист і перець горошком.

Коли м'ясо звариться, дістати його та відкласти. Бульйон процідити. Другу половинку цибулини дрібно нарізати.

Пасерувати цибулю на сковороді з томатною пастою. Можна замість пасти використовувати консервовані помідори пелаті. Додати дрібно порізані огірочки.

Повернути бульйон на плиту, довести до кипіння. Закинути в нього томатне заправлення з цибулею та огірками. Коли суп знову закипить — додати до нього нарізані копченості та яловичину, яку слід зрізати з кістки та дрібно нарізати.

Солянка добра тим, що в неї можна відправити всі залишки ковбасок та шинки, що є в холодильнику. Потримати на вогні хвилин п'ять, вирівняти на смак сіллю та цукром. Замість солі можна використовувати рідину з-під солінь: оливок та огірків. У тарілки покласти очищені від кісточок оливки, додати каперси, якщо є. Розлити солянку, додати сметану, дрібно нарізану петрушку і скибочку лимона, щоб довести смак та вигляд до ідеального.

Також ви можете приготувати ще один суп, що зігріває — курячий з локшиною. Цей наваристий суп раптово поверне вас у дитинство.