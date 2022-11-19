Зігріває по-домашньому. Рецепт ідеального курячого супу

Суп на курячому бульйоні з вермішеллю — це справжній смак дитинства.

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Прийшли холоди, а отже, саме час готувати курячий суп з локшиною, що зігріває. Головне у ньому — це смачний бульйон.

Приготувати його легко. Варто пам'ятати, що час варіння курки залежатиме від віку курки — чим вона старша, тим довше вариться бульйон: від 1 до 2 годин. Якщо ви хочете, щоб у вас вийшло смачне м'ясо, то солити бульйон треба відразу після закипання, а якщо мета — дивовижний бульйон — солити його треба в кінці варіння. Коли вода закипить, не накривайте кришкою каструлю, тоді бульйон буде прозорим.

Додати смаку можна, поклавши цибулю, якщо ви її не любите — просто зваріть її цілою і видаліть опісля. Моркву для супу краще злегка пасерувати на олії і додати в кінці варіння.

Курячий суп з вермішеллю

Складові:

Курячі стегенця — 3 штуки;

Три картоплини;

Одна морквина;

Одна цибулина;

Локшина — 30 г;

Зелень, сіль, перець

Промиті стегенця кладемо в каструлю, заливаємо холодною водою, ставимо на сильний вогонь. Коли вода закипить, зменшуємо вогонь до мінімуму. Пам'ятаємо, що ми солитимемо наприкінці. Кладемо неочищену миту цибулину і закриваємо кришкою. Через 30 хвилин виловлюємо цибулину, кладемо морквину, злегка спасеровану на олії. Її можна натерти на великій тертці, а можна нарізати і соломкою.

Через 5 хвилин додаємо очищену та нарізану картоплю. Варимо ще 10-15 хвилин.

Потім додаємо локшину, варимо 15 хвилин. Після кладемо спеції: зелень, якій ви віддаєте перевагу, перчимо, солимо. Варимо ще п'ять хвилин, вимикаємо і даємо супу настоятися бодай десять хвилин. За бажання можна додати зварене круто яйце.

Нагадаємо, також ви можете приготувати смачний крем-суп з топінамбуром, який у наш час став новим суперфудом, з вершками та цибулею-пореєм.