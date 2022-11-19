Согревает по-домашнему. Рецепт идеального куриного супа

Суп на курином бульоне с вермишелью – это настоящий вкус детства.

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Пришли холода, а значит, самое время готовить согревающий куриный суп с лапшой. Главное в нем – это вкусный бульон.

Приготовить его просто. Стоит помнить, что время варки курицы будет зависеть от возраста курицы – чем она старше, тем дольше варится бульон: от 1 часа до 2 часов. Если вы хотите, что бы у вас получилось вкусное мясо, то солить бульон надо сразу после закипания, а если цель – изумительный бульон – солить его надо в конце варки. Когда вода закипит, не накрывайте кастрюлю крышкой, тогда бульон будет прозрачным.

Добавить вкуса можно, положи репчатый лук, если вы его не любите – просто сварите его целиком и удалите после. Морковь для супа лучше слега пассеровать на растительном масле и добавить в конце варки.

Куриный суп с вермишелью

Ингредиенты:

Куриные окорочка — 3 штуки;

Три картофелины;

Одна морковка;

Одна луковица;

Лапша — 30 гр;

Зелень, соль, перец

Промытые окорочка кладем в кастрюлю, заливаем холодной водой, ставим на сильный огонь. Когда вода закипит, убавляем огонь до минимума. Помним, что солить мы будем в конце. Кладем неочищенную мытую луковицу и закрываем крышкой. Через 30 минут вылавливаем луковицу, кладем морковку, слегка спассерованную на растительном масле. Ее можно натереть на крупной терке, а можно и нарезать соломкой.

Через 5 минут добавляем очищенный и нарезанный картофель. Варим еще 10–15 минут.

Затем добавляем лапшу, варим 15 минут. После кладем специи: зелень, какую вы предпочитаете, перчим, наконец солим. Варим еще пять минут, выключаем и даем супу настояться хотя бы десять минут. При желании, можно добавить сваренное вкрутую яйцо.

Напомним, также вы можете приготовить вкусный крем-суп из топинамбура, который в наше время стал новым суперфудом, со сливками и луком-пореем.