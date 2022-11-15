Рецепт крем-супа из топинамбура, лука и сливок от Клопотенко

Несколько пикантных ингредиентов супа сделают его особенным.

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Вкусный суп – это всегда хороший выбор. Польза и аромат жидкого первого блюда точно не оставит вас равнодушными. О рецепте крем-супа с несколькими пикантными составляющими рассказывает Евгений Клопотенко.

ИНГРЕДИЕНТЫ

500 г топинамбура (+ дополнительно для чипсов)

500 г картофеля

1 стебель лука порея

2 зубчика чеснока

30 г сливочного масла

1 ст. л. оливкового масла (+ дополнительно для подачи)

1 л овощного бульона (или куриного)

150 мл сливок 20%

соль и перец по вкусу

Для начала режем кольцами лук порея и мелко рубим наш чеснок. Сливочное масло в это время растапливаем и добавляем в него 1 ст. л. оливкового масла. Обжариваем порей и чеснок на среднем огне. Лук должен стать мягким. Добавляем к нему соль и перец по вкусу.

Чистим картофель. Топинамбур хорошо моем, но не очищаем, чтобы сохранить уникальный вкус. Мелко режем овощи, а несколько тонких слайсов топинамбура оставляем для чипсов.

Затем кладем картофель и топинамбур к луку и жарим примерно минут 5. При этом периодически перемешиваем.

Вливаем в кастрюлю 1 л овощного или куриного бульона. Доводим его до кипения и варим на маленьком огне еще 30 минут. После того, как сняли сотейник с огня, добавляем к нему сливки.

Перебиваем суп блендером до однородного состояния. А также добавляем соль или перец по желанию, после чего снова ставим суп на огонь и доводим до кипения. После этого сразу снимаем с огня.

После приготовления суп можно украсить слайсами топинамбура и зеленью.

Напомним, как приготовить вкусный салат с селедкой и томатами.