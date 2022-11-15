Рецепт крем-супа из топинамбура, лука и сливок от Клопотенко
Несколько пикантных ингредиентов супа сделают его особенным.
Вкусный суп – это всегда хороший выбор. Польза и аромат жидкого первого блюда точно не оставит вас равнодушными. О рецепте крем-супа с несколькими пикантными составляющими рассказывает Евгений Клопотенко.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 500 г топинамбура (+ дополнительно для чипсов)
- 500 г картофеля
- 1 стебель лука порея
- 2 зубчика чеснока
- 30 г сливочного масла
- 1 ст. л. оливкового масла (+ дополнительно для подачи)
- 1 л овощного бульона (или куриного)
- 150 мл сливок 20%
- соль и перец по вкусу
Для начала режем кольцами лук порея и мелко рубим наш чеснок. Сливочное масло в это время растапливаем и добавляем в него 1 ст. л. оливкового масла. Обжариваем порей и чеснок на среднем огне. Лук должен стать мягким. Добавляем к нему соль и перец по вкусу.
Чистим картофель. Топинамбур хорошо моем, но не очищаем, чтобы сохранить уникальный вкус. Мелко режем овощи, а несколько тонких слайсов топинамбура оставляем для чипсов.
Затем кладем картофель и топинамбур к луку и жарим примерно минут 5. При этом периодически перемешиваем.
Вливаем в кастрюлю 1 л овощного или куриного бульона. Доводим его до кипения и варим на маленьком огне еще 30 минут. После того, как сняли сотейник с огня, добавляем к нему сливки.
Перебиваем суп блендером до однородного состояния. А также добавляем соль или перец по желанию, после чего снова ставим суп на огонь и доводим до кипения. После этого сразу снимаем с огня.
После приготовления суп можно украсить слайсами топинамбура и зеленью.
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