Рецепт крем-супу з топінамбура, цибулі та вершків від Клопотенка

Кілька пікантних інгредієнтів супу зроблять його особливим.

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Смачний суп це завжди хороший вибір. Користь та аромат рідкої першої страви точно не залишить байдужими вас. Про рецепт крем-супу з кількома пікантними складниками розповідає Євген Клопотенко.

ІНГРЕДІЄНТИ

500 г топінамбура (+ додатково для чипсів)

500 г картоплі

1 стебло цибулі порею

2 зубчики часнику

30 г вершкового масла

1 ст. л. оливкової олії (+ додатково для подачі)

1 л овочевого бульйону (або курячого)

150 мл вершків 20%

сіль та перець до смаку

Для початку ріжемо кільцями цибулю порею та дрібно рубаємо наш часник. Вершкове масло у цей час розтоплюємо та додаємо до нього 1 ст. л. оливкової олії. Обсмажуємо порей та часник на середньому вогні. Цибуля має стати м'якою. Додаємо до них сіль та перець за смаком.

Чистимо картоплю. Топінамбур гарно миємо, проте не очищаємо, аби зберегти унікальний смак. Дрібно ріжемо овочі, а кілька тонких слайсів топінамбура залишаємо для чипсів.

Після цього кладемо картоплю та топінамбур до цибулі та смажимо приблизно хвилин 5. При цьому періодично перемішуємо.

Вливаємо в каструлю 1 л овочевого або курячого бульйону. Доводимо його до кипіння та варимо на маленькому вогні ще хвилин 30. Після того, як зняли сотейник з вогню, додаємо до нього вершки.

Перебиваємо суп занурювальним блендером до однорідного стану. А також додаємо сіль або перець за своїм бажанням, після чого знову ставимо суп на вогонь та доводимо до кипіння. Після цього одразу знімаємо з вогню.

Після приготування суп можна прикрасити слайсами топінамбуру та зеленню.

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