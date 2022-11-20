Мясная и наваристая. Как приготовить идеальную солянку

Солянка готовится с копченостями, на мясном бульоне и, настоявшись, становится одним из лучших зимних супов.

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Солянка – это, пожалуй, один из лучших зимних супов. Он наваристый, с большим количеством мяса, согревающий и сытный. А, постояв в холодильнике, он, как и борщ, становится только вкуснее.

Интересно, но строгого рецепта солянки нет, тут каждый может проявить фантазию. А есть скорее набор ингредиентов, из которых она готовится.

Нужна белковая основа: мясо, копчености или рыба. Требуется овощная заправка — чаще лук и томатная паста. Также нужна кислинка — для этого в солянку добавляют маринованные, или соленые огурчики, зеленые оливки, или каперсы.

В итоге получает сытный и ароматный суп.

Солянка

Ингредиенты:

Говядина — 400 гр;

Охотничьи колбаски, ветчина, колбаса — столько сколько не жалко, но приблизительно по 200 гр каждого мясного ингредиента;

Маринованные огурцы — 3 штуки;

Репчатый лук;

Морковь – 1 штука;

Томатная паста – 2 ст. л.;

Каперсы — 30 гр;

Оливки — 120 гр;

Соль, черный перец горошком, лавровый лист, петрушка.

Для начала сварим вкусный крепкий бульон. Морковь нужно крупно нарезать и вместе с половиной большой луковицы слегка поджарить на сковороде гриль. Выложить овощи в кастрюлю, добавить мясо, лучше брать кусочек с косточкой для наваристости. Залить водой и после закипания варить часа полтора, пока мясо не будет готово. Незадолго до готовности, бросить лавровый лист и перец горошком.

Когда мясо сварится, достать его и отложить. Бульон процедить. Вторую половинку луковицы мелко нарезать.

Пассеровать лук на сковороде с томатной пастой. Можно вместо пасты использовать консервированные помидоры пелати. Добавить мелко порезанные огурчики.

Вернуть бульон на плиту, довести до кипения. Забросить в него томатную заправку с луком и огурцами. Когда суп снова закипит – добавить в него нарезанные копчености и говядину, которую следует срезать с кости и мелко нарезать.

Солянка хороша тем, что в нее можно отправить все остатки колбасок и ветчины, что есть в холодильнике. Подержать на огне минут пять, выровнять по вкусу солью и сахаром. Вместо соли можно использоваться жидкость из-под солений: оливок и огурчиков. В тарелки положить очищенные от косточек оливки, или маслины, добавить каперсы, если есть. Разлить солянку, добавить сметану, мелко нарезанную петрушку и ломтик лимона, чтобы довести вкус и вид до идеального.

Также вы можете приготовить еще один согревающий суп – куриный с лапшой. Этот наваристый суп в один момент вернет вас в детство.