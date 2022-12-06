Оригинальная замена оливье. Рецепт салата "Министерский"

Простой и вкусный мясной салат, которым можно удивить гостей за праздничным столом.

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Этот салат, по легенде, появился в столовых для чиновников еще в 1950-х, а потом, как водится, рецепт "пошел в народ", и с той поры его может приготовить каждый желающий.

Ингредиенты для салата "Министерский" просты и доступны, но рецепт довольно оригинальный, так что этот мясной салат вполне может заменить оливье на праздничном столе, если вы захотите попробовать что-нибудь новенькое.

Салат "Министерский"

Ингредиенты:

Отварная говядина – 200 гр;

Одна луковица;

Маринованные огурцы – 100 гр;

Два яйца;

Майонез, растительное масло, соль.

Предварительно отварите говядину, или телятину. Это должен быть мягкий не жилистый кусок мяса. Для салата нам нужно вкусное мясо, центральный здесь ингредиент, так что вскипятите воду, посолите и положите в воду говядину.

Варите на маленьком огне, снимая пену. Время варки зависит от размера куска мяса и от какой части туши он взят. Обычно это занимает около часа. Готовность проверяйте острым ножом – если он легко входит – мясо готово.

Выньте мясо из бульона и остудите. К слову, на бульоне вы можете сварить, например солянку, или остудить бульон и заморозить его порционно на будущее. Иногда для некоторых рецептов требуется бульон.

Когда мясо остыло – нарежьте его соломкой и переложите в миску.

Яйца разбейте в мисочку, слегка посолите и взбейте венчиком, без фанатизма, просто чтобы перемешать. Разогрейте сковороду, добавьте растительного масла и вылейте половину яичной смеси. Готовьте плотный тонкий омлет, чтобы не осталось не прожаренных мест. Готовый омлет, или яичный блинчик снимите со сковороды и пожарьте второй. Они должны быть тонкими, но плотными. Остудите, сверните в трубочку и нарежьте полосками. Добавьте в миску к мясу.

Маринованные огурцы порежьте соломкой и добавьте в салат. Луковицу почистите и нарежьте полукольцами. Поджарьте его на сковороде до полуготовности, пусть слегка похрустывает. Добавьте в салат к мясу и жареным яйцам, когда остынет. Заправьте майонезом, выровняйте по соли, можете слегка поперчить.

Если вам кажется, что салат получился слишком жирным, вы можете заменить половину майонеза нежирным и несладким йогуртом.

А если вы все-таки предпочитаете классический оливье, то попробуйте приготовить его, изменив несколько ингредиентов, и тогда знакомый с детства салат заиграет по-новому.