Сытное блюдо для праздничного стола. Рецепт жаркого с картошкой и свиными ребрышками
Нет ничего лучше для зимнего ужина, чем сытное блюдо с мясом и картофелем.
Зимой в меню возвращаются те блюда, про которые в более теплые месяцы даже не вспоминаешь. Одно из таких блюд – это тушеные ребрышки с картофелем и морковкой.
В них много соуса и ароматных специй, а способ приготовления очень просто. В состав блюда входит всего четыре ингредиента.
Жаркое с картошкой и свиными ребрышками
Ингредиенты:
- Свиные ребра — 1 кг;
- Картофель — 1,5 кг;
- Три луковицы;
- Морковь – 200 гр;
- Мука, растительное масло, лавровый лист, гвоздика, соль, горошины черного перца.
Ребрышки помойте, обсушите, разрежьте вдоль косточек, посолите, поперчите и обваляйте в муке. Обжаривайте их на растительном масле со всех сторон до румяной корочки.
Переложите ребрышки в кастрюлю. Вытопившийся жир слейте к мясу, залейте ребрышки в кастрюле двумя стаканаи горячей воды, накройте крышкой и тушите около часа на небольшом огне.
Картофель очистите, разрежьте на крупные куски. Так же нарежьте и морковь. Лук нарежьте мелко. Сначала обжарьте лук, потом добавьте к нему морковь и жарьте две-три минуты.
Добавьте к мясу в кастрюле морковь и картофель. Положите пару лавровых листочков, пару гвоздик и несколько горошин черного перца, посолите, долейте воды, если вам хочется больше соуса, накройте крышкой и тушите еще минут сорок, пока картофель не будет готов.
Также на праздничный стол вы можете приготовить запеченную свинину со специями. Главное, заранее замариновать мясо в рассоле.