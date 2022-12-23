Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Еда

Сытное блюдо для праздничного стола. Рецепт жаркого с картошкой и свиными ребрышками

свиные ребрышки, рецепт жаркого, просто рецепт жаркого, жаркое
Фото: Getty Images | Свиные ребрышки, тушеные с картофелем и морковью - это очень вкусно

Нет ничего лучше для зимнего ужина, чем сытное блюдо с мясом и картофелем.

Related video

Зимой в меню возвращаются те блюда, про которые в более теплые месяцы даже не вспоминаешь. Одно из таких блюд – это тушеные ребрышки с картофелем и морковкой.

В них много соуса и ароматных специй, а способ приготовления очень просто. В состав блюда входит всего четыре ингредиента.

Жаркое с картошкой и свиными ребрышками

Ингредиенты:

  • Свиные ребра — 1 кг;
  • Картофель — 1,5 кг;
  • Три луковицы;
  • Морковь – 200 гр;
  • Мука, растительное масло, лавровый лист, гвоздика, соль, горошины черного перца.

Ребрышки помойте, обсушите, разрежьте вдоль косточек, посолите, поперчите и обваляйте в муке. Обжаривайте их на растительном масле со всех сторон до румяной корочки.

Переложите ребрышки в кастрюлю. Вытопившийся жир слейте к мясу, залейте ребрышки в кастрюле двумя стаканаи горячей воды, накройте крышкой и тушите около часа на небольшом огне.

Картофель очистите, разрежьте на крупные куски. Так же нарежьте и морковь. Лук нарежьте мелко. Сначала обжарьте лук, потом добавьте к нему морковь и жарьте две-три минуты.

Добавьте к мясу в кастрюле морковь и картофель. Положите пару лавровых листочков, пару гвоздик и несколько горошин черного перца, посолите, долейте воды, если вам хочется больше соуса, накройте крышкой и тушите еще минут сорок, пока картофель не будет готов.

Также на праздничный стол вы можете приготовить запеченную свинину со специями. Главное, заранее замариновать мясо в рассоле.