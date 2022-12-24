Еда
Нестандартный рецепт картофельных драников с грибами в горшке
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Драники – традиционное украинское блюдо.
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Разнообразить оладьи из картофеля помогают начинки и запекание их в глиняных горшках с мясом, грибами или колбасками. Куларный блоггер Дмитрий Дорошенко делится рецептом драников с грибами и сливочным соусом.
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 500 г грибов
- 200 мл сливок или сметаны любой жирности
- 2 средние луковицы
- 2 яйца
- 1 ст. л. сливочного масла
- 3 ст. л. муки
- соль, перец
- масло для жарки
Способ приготовления:
- Овощи очищаем и моем. Картофель и лук натираем на мелкой терке. Чтобы слить из овощей лишнюю жидкость, можно отжать их руками или марлей.
- В миску к овощам вбиваем 2 яйца, солим, перчим, добавляем муку. Замешиваем тесто.
- Жарим драники на масле. На хорошо разогретую сковороду ложкой выкладываем картофельное тесто и распределяем его, формируя круглую оладью. Обжариваем по бокам на среднем огне до золотистой корочки.
- Грибы нарезаем и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета.
- Чтобы приготовить сливочный соус для драников, растапливаем сливочное масло на сковороде. Добавляем 1 ст. л. муки и хорошо перемешиваем. Затем вливаем 200 мл жидких сливок. Солим, перчим и перемешиваем до однородности. Доводим смесь до кипения и отставляем из огня.
- На дно глиняного горшка выкладываем один-два драника, сверху кладем столовую ложку жареных грибов и приправляем соусом. Чередуем так слои, наполняя горшок. Запекаем в духовке 20 минут при температуре 180°C.