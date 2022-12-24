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Еда

Нестандартный рецепт картофельных драников с грибами в горшке

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Фото: Bene Gusto

Драники – традиционное украинское блюдо.

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Разнообразить оладьи из картофеля помогают начинки и запекание их в глиняных горшках с мясом, грибами или колбасками. Куларный блоггер Дмитрий Дорошенко делится рецептом драников с грибами и сливочным соусом.

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля
  • 500 г грибов
  • 200 мл сливок или сметаны любой жирности
  • 2 средние луковицы
  • 2 яйца
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • 3 ст. л. муки
  • соль, перец
  • масло для жарки

Способ приготовления:

  • Овощи очищаем и моем. Картофель и лук натираем на мелкой терке. Чтобы слить из овощей лишнюю жидкость, можно отжать их руками или марлей.
  • В миску к овощам вбиваем 2 яйца, солим, перчим, добавляем муку. Замешиваем тесто.
  • Жарим драники на масле. На хорошо разогретую сковороду ложкой выкладываем картофельное тесто и распределяем его, формируя круглую оладью. Обжариваем по бокам на среднем огне до золотистой корочки.
  • Грибы нарезаем и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета.
  • Чтобы приготовить сливочный соус для драников, растапливаем сливочное масло на сковороде. Добавляем 1 ст. л. муки и хорошо перемешиваем. Затем вливаем 200 мл жидких сливок. Солим, перчим и перемешиваем до однородности. Доводим смесь до кипения и отставляем из огня.
  • На дно глиняного горшка выкладываем один-два драника, сверху кладем столовую ложку жареных грибов и приправляем соусом. Чередуем так слои, наполняя горшок. Запекаем в духовке 20 минут при температуре 180°C.

Напомним, рецепт жаркого с картошкой и свиными ребрышками.