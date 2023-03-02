Драніки плюс відбивні. Рецепт кремзликів по-гуцульськи
Повноцінна друга страва з картопляних оладок та свинячих відбивних.
Кремзлики — це закарпатські картопляні оладки. Але в гуцульському варіанті, який пропонують на UkraineFood, їх з'єднують зі свинячими відбивними та подають як повноцінну другу страву. Так чи інакше, виходить оригінальна страва з регіональним колоритом.
Кремзлики по-гуцульськи
Iнгредiєнти
- картопля — 1 кг;
- свинина-700 г;
- цибуля ріпчаста — 4;
- часник — 4 зубчики;
- яйце — 1;
- борошно — 50 г;
- сметана — 2 ст. л.;
- зелень;
- сіль, перець
Приготування кремзликів починається з натирання на дрібній тертці очищеної картоплі. Подрібнюємо та видавлюємо часник, відправляємо до картоплі в миску. Одна цибулину очищаємо і дрібно нарізаємо, додаємо туди, як і сметану, яйце, сіль перець. Все перемішуємо.
Формуємо картопляні котлетки, обсмажуємо на сковороді в олії до готовності з двох боків. Викладаємо на паперову серветку, щоб стiк зайвий жир.
Далі свинина. Розділяємо на скибки в 1-2 см завтовшки, злегка відбиваємо, натираємо сіллю та перцем. Обсмажуємо з двох сторін до готовності і теж викладаємо на серветку, щоб видалити надлишковий жир.
Тепер – загальна фаза. Нарізаємо півкільцями цибулю, обсмажуємо до золотистого відтінку. Розігріваємо духовку до 200 градусів. Розкладаємо страву в горщики: спочатку драники, на них — м'ясо, потім — сметану, зверху — обсмажену цибулю. Посипаємо червоним меленим перцем і відправляємо до духовки на 20 хвилин. Якщо м'ясо виходить сухуватим – на фініші додаємо сметану.
Перед подачею кремзлики зі свининою посипаємо зеленню.