Драники плюс отбивные. Рецепт кремзликов по-гуцульски

Полноценное второе блюдо из картофельных оладий и свиных отбивных.

Related video

Кремзлики — это закарпатские картофельные оладьи. Но в гуцульском варианте, который предлагают на UkraineFood, их соединяют со свиными отбивными и подают как полноценное второе блюдо. Так или иначе, получается оригинальное кушанье с региональным колоритом.

Кремзлики по-гуцульски

Ингредиенты

картофель — 1 кг;

свинина- 700 г;

лук репчатый — 4;

чеснок — 4 зубчика;

яйцо — 1;

мука — 50 г;

сметана — 2 ст. л.;

зелень ;

соль, перец

Приготовление кремзликов начинается с натирания на мелкой терке очищенного картофеля. Измельчаем и выдавливаем чеснок, отправляем к картофелю в миску. Одна луковицу очищаем и мелко нарезаем, добавляем туда же, как и сметану, яйцо, соль перец. Все перемешиваем.

Формируем картофельные котлетки, обжариваем на сковороде в растительном масле до готовности с двух сторон. Выкладываем на бумажную салфетку, чтобы стек лишний жир.

Дальше — свинина. Разделяем на ломти в 1-2 см толщиной, слегка отбиваем, натираем солью и перцем. Обжариваем с двух сторон до готовности и тоже выкладываем на салфетку, чтобы удалить избыточный жир.

Теперь — общая фаза. Нарезаем полукольцами лук, обжариваем до золотистого оттенка. Разогреваем духовку до 200 градусов. Раскладываем блюдо в горшочки: сначала драники, на них — мясо, потом — сметана, сверху — обжаренный лук. Посыпаем красным молотым перцем и отправляем в духовку на 20 минут. Если мясо получается суховатым — на финише добавляем сметану.

Перед подачей кремзлики со свининой посыпаем зеленью.