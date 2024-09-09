Як приготувати ідеальні деруни: секрети та рецепт популярної української страви

Деруни в Україні почали готувати, щойно картопля набула поширення. І тепер це смачна національна страва.

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Деруни та страви з тертої картоплі готують не тільки в Україні. Але в нас це вже національна страва, є навіть фірмовий рецепт із Донбасу — деруни по-шахтарськи з м'ясним фаршем. Але за всієї простоти рецепта є кілька нюансів, які варто враховувати, щоб деруни виходили смачними. Фокус розповість, як їх приготувати.

Інгредієнти для дерунів

Деруни зазвичай готують із картоплі та цибулі, солі та перцю, але частіше до складу входять ще борошно, крохмаль, яйця. Яйця та борошно додають, щоб деруни тримали форму. Саму натерту картоплю віджимають від зайвої рідини.

Як готують деруни

Картоплю для дерунів зазвичай натирають на дрібній тертці. Але є любителі натирати і на крупній тертці, тоді деруни виходять більш хрусткими.

Смажити деруни справжні поціновувачі радять на чавунній сковороді. І доводять до готовності під кришкою, додавши трохи води.

Самі деруни викладають на пательню ложкою як оладки. Олія має бути добре розігрітою, потім вогонь потрібно зменшити до середнього.

Справжні деруни готують без добавок: тільки картопля, цибуля, борошно, сіль і яйця. Але якщо вже додають, то тут вибір великий: сир, гриби, кабачки, ковбаса, бекон, м'ясний фарш. Найчастіше деруни подають зі сметаною, або з соусами: вершковим, грибним, або томатним.

Які ще бувають деруни

Дуже схожі на деруни єврейські латкес, які традиційно готують на Хануку. Відмінність латкес у значно більшій кількості яєць: 4 яйця на півкіло картоплі. Картоплю добре віджимають від соку. І додають панірувальні сухарі.

І є ірландські боксті. Боксті готують із суміші рівних частин крупно натертої сирої картоплі та картопляного пюре, з додаванням молока, яйця і борошна. На 900 г картоплі беруть 1 яйце, 180 мл молока (для пюре і в тісто), 3-4 ст. л. борошна. Яєць може бути й більше, тоді збільшують пропорцію борошна. Цибулю в боксти не кладуть.

Деруни, найпростіший рецепт

Звичайний рецепт для дерунів — одна цибулина на півкіло картоплі. Також плюс одне яйце, 2 ст. л. борошна або крохмалю, сіль і перець за смаком.

Усе перемішується, і можна смажити деруни.

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