Деруны с квашеной капустой: рецепт оригинального блюда

Деруны можно приготовить только из картошки. А можно добавить другие ингредиенты и получить совсем новое блюдо.

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Деруны традиционно готовят из натертого картофеля. И уже тут кулинары расходятся во мнениях: ведь многие предпочитают мелкую терку, а другие предпочитают крупную и более хрустящую консистенцию. Рецептов дерунов очень много и Фокус предлагает попробовать еще один.

Кроме тех ингредиентов, что указаны, можно также добавить в тесто нарезанную соломкой домашнюю колбасу, или ветчину.

Деруны с квашеной капустой

Ингредиенты:

картофель — 100 г;

одно яйцо;

квашеная капуста — 500 г;

мука — 70 г;

молоко — 60 мл;

репчатый лук — 30 г;

соль и черный молотый перец по вкусу.

Очищенный картофель натрите на крупной терке. В этом рецепте главную роль играет квашеная капуста, так что картошки нужно немного. Капусту промойте и нарежьте, если она слишком длинная.

Колбасу, или ветчину нарежьте тонкой соломкой (если используете), лук — мелкими кубиками. Переложите к тертой картошке — и хорошо перемешайте.

Квашеную капусту выложите в большую миску, добавьте яйцо, влейте молоко и всыпьте муку. Перемешайте и добавьте смесь из картофеля, лука и колбасы. Снова перемешайте, посолите и поперчите. Если молока нет, то не добавляйте. Деруны получатся и без него.

Разогрейте масло на сковороде и выкладывайте будущие деруны ложкой, прижимая сверху. Обжаривать надо по паре минут с каждой стороны — пока не зарумянятся.

Готовые деруны подавайте со сметаной.

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