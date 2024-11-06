Деруны с квашеной капустой: рецепт оригинального блюда
Деруны можно приготовить только из картошки. А можно добавить другие ингредиенты и получить совсем новое блюдо.
Деруны традиционно готовят из натертого картофеля. И уже тут кулинары расходятся во мнениях: ведь многие предпочитают мелкую терку, а другие предпочитают крупную и более хрустящую консистенцию. Рецептов дерунов очень много и Фокус предлагает попробовать еще один.
Кроме тех ингредиентов, что указаны, можно также добавить в тесто нарезанную соломкой домашнюю колбасу, или ветчину.
Деруны с квашеной капустой
Ингредиенты:
- картофель — 100 г;
- одно яйцо;
- квашеная капуста — 500 г;
- мука — 70 г;
- молоко — 60 мл;
- репчатый лук — 30 г;
- соль и черный молотый перец по вкусу.
Очищенный картофель натрите на крупной терке. В этом рецепте главную роль играет квашеная капуста, так что картошки нужно немного. Капусту промойте и нарежьте, если она слишком длинная.
Колбасу, или ветчину нарежьте тонкой соломкой (если используете), лук — мелкими кубиками. Переложите к тертой картошке — и хорошо перемешайте.
Квашеную капусту выложите в большую миску, добавьте яйцо, влейте молоко и всыпьте муку. Перемешайте и добавьте смесь из картофеля, лука и колбасы. Снова перемешайте, посолите и поперчите. Если молока нет, то не добавляйте. Деруны получатся и без него.
Разогрейте масло на сковороде и выкладывайте будущие деруны ложкой, прижимая сверху. Обжаривать надо по паре минут с каждой стороны — пока не зарумянятся.
Готовые деруны подавайте со сметаной.
Читайте также:
Деруны из батата: традиционное блюдо в современном стиле
Картофельные оладьи с творогом: рецепт вкусного немецкого блюда