Маринованная капуста за 24 часа: рецепт быстрого и вкусного блюда

Всего за 24 часа вы получите сочную и хрустящую капусту, которая надолго не задержится на столе.

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Маринованная капуста в зимнее время – настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Она является ингредиентом для салатов, а также используется в качестве закуски на столе. Как ее приготовить всего за сутки, расскзала и показала кулинарный блогер Кристин Азизян.

Маринованная капуста за 24 часа

Ингредиенты.

капуста – 1,5 кг чистого веса;

морковь крупная – 2 шт;

чеснок – 2-4 зубчика.

Для маринада:

вода – 1 литр;

соль – 2 ст. л;

сахар – 100-150 гр (4 ст. л без горки);

растительное масло – 100 гр;

черный перец горошком – 10-15 шт;

лавровый лист – 3-4 шт;

уксус 9% – 100-150 мл.

Способ приготовления:

Капусту нашинковать соломкой, морковь протереть на крупной или корейской терке, чеснок порезать тонкими слайсами. Перемешать и плотно уложить в банку. Все помещается в два 1,5-литровых или в одну трехлитровую банку.

Для маринада в воду добавить соль, сахар, масло и специи. Довести до кипения, снять с огня и добавить уксус.

Залить маринадом капусту, прикрыть крышкой, дать остыть и отправить в холодильник на сутки.

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