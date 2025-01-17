Маринованная капуста за 24 часа: рецепт быстрого и вкусного блюда
Всего за 24 часа вы получите сочную и хрустящую капусту, которая надолго не задержится на столе.
Маринованная капуста в зимнее время – настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Она является ингредиентом для салатов, а также используется в качестве закуски на столе. Как ее приготовить всего за сутки, расскзала и показала кулинарный блогер Кристин Азизян.
Маринованная капуста за 24 часа
Ингредиенты.
- капуста – 1,5 кг чистого веса;
- морковь крупная – 2 шт;
- чеснок – 2-4 зубчика.
Для маринада:
- вода – 1 литр;
- соль – 2 ст. л;
- сахар – 100-150 гр (4 ст. л без горки);
- растительное масло – 100 гр;
- черный перец горошком – 10-15 шт;
- лавровый лист – 3-4 шт;
- уксус 9% – 100-150 мл.
Способ приготовления:
Капусту нашинковать соломкой, морковь протереть на крупной или корейской терке, чеснок порезать тонкими слайсами. Перемешать и плотно уложить в банку. Все помещается в два 1,5-литровых или в одну трехлитровую банку.
Для маринада в воду добавить соль, сахар, масло и специи. Довести до кипения, снять с огня и добавить уксус.
Залить маринадом капусту, прикрыть крышкой, дать остыть и отправить в холодильник на сутки.
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