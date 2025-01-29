Изысканное блюдо за 7 минут: рецепт салата "Клеопатра"

Для заправки этого салата будет достаточно всего одной ложки майонеза, поскольку он очень сочный.

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Вкусный салат – идеальное дополнение к любому меню, будь то праздничное или повседневное. А если на его приготовление не нужно тратить много времени, но результат превосходит все ожидания, то такой рецепт найдет почетное место в кулинарном блокноте любой хозяйки. Известная блогер Кристин Азизян рассказала и показала, как за несколько минут приготовить невероятно вкусный и сочный салат, который с первого кусочка покорит сердце даже самых изысканных гурманов.

Салат "Клеопатра"

Ингредиенты:

крабовые палочки – 200-300 гр;

маринованные грибы – 300 гр (1 банка);

консервированные ананасы – 200 гр;

маслины без косточки – 200 гр;

лук красный или обычный – 1 головка;

уксус – 1 ч. л;

сахар – 0,5 ч. л;

майонез – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Сначала необходимо замариновать лук. Почистить его, порезать полукольцами и залить смесью уксуса и сахара на 5-6 минут.

Пока лук маринуется, нужно порезать все ингредиенты.

С лука слить жидкость и пересыпать в глубокую миску. Туда же добавить все ингредиенты, заправить майонезом и перемешать. Одной ложки майонеза хватит вполне, поскольку салат получается очень сочный.

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