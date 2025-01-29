Изысканное блюдо за 7 минут: рецепт салата "Клеопатра"
Для заправки этого салата будет достаточно всего одной ложки майонеза, поскольку он очень сочный.
Вкусный салат – идеальное дополнение к любому меню, будь то праздничное или повседневное. А если на его приготовление не нужно тратить много времени, но результат превосходит все ожидания, то такой рецепт найдет почетное место в кулинарном блокноте любой хозяйки. Известная блогер Кристин Азизян рассказала и показала, как за несколько минут приготовить невероятно вкусный и сочный салат, который с первого кусочка покорит сердце даже самых изысканных гурманов.
Салат "Клеопатра"
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 200-300 гр;
- маринованные грибы – 300 гр (1 банка);
- консервированные ананасы – 200 гр;
- маслины без косточки – 200 гр;
- лук красный или обычный – 1 головка;
- уксус – 1 ч. л;
- сахар – 0,5 ч. л;
- майонез – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Сначала необходимо замариновать лук. Почистить его, порезать полукольцами и залить смесью уксуса и сахара на 5-6 минут.
Пока лук маринуется, нужно порезать все ингредиенты.
С лука слить жидкость и пересыпать в глубокую миску. Туда же добавить все ингредиенты, заправить майонезом и перемешать. Одной ложки майонеза хватит вполне, поскольку салат получается очень сочный.
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