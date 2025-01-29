Вишукана страва за 7 хвилин: рецепт салату "Клеопатра"
Для заправки цього салату буде достатньо всього однієї ложки майонезу, оскільки він дуже соковитий.
Смачний салат — ідеальне доповнення до будь-якого меню, будь то святкове або повсякденне. А якщо на його приготування не потрібно витрачати багато часу, але результат перевершує всі очікування, то такий рецепт знайде почесне місце в кулінарному блокноті будь-якої господині. Відома блогерка Крістін Азізян розповіла і показала, як за кілька хвилин приготувати неймовірно смачний і соковитий салат, який з першого шматочка підкорить серце навіть найвибагливіших гурманів.
Салат "Клеопатра"
Інгредієнти:
- крабові палички – 200-300 г;
- мариновані гриби – 300 г (1 банка);
- консервовані ананаси – 200 г;
- маслини без кісточки – 200 г;
- цибуля червона або звичайна – 1 головка;
- оцет – 1 ч. л;
- цукор – 0,5 ч. л;
- майонез – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
Спочатку необхідно замаринувати цибулю. Почистити її, порізати півкільцями і залити сумішшю оцту і цукру на 5-6 хвилин.
Поки цибуля маринується, потрібно порізати всі інгредієнти.
З цибулі злити рідину і пересипати в глибоку миску. Туди ж додати всі інгредієнти, заправити майонезом і перемішати. Однієї ложки майонезу вистачить цілком, оскільки салат виходить дуже соковитий.
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