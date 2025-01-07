"Шуба", але не зовсім: рецепт шведського салату з оселедцем

Оскільки ніхто не знає, хто придумав салат "Оселедець під шубою", вважається, що саме цей популярний шведський салат послужив натхненням.

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Шведський салат з оселедцем дуже нагадує дві улюблені багатьма страви: оселедець під шубою і вінегрет. Але є принципові відмінності: заправка і подача. Шарами цей салат не викладають. Овочеві салати з оселедцем у Швеції дуже популярні. І це один із варіантів. Рецептом поділилися на сайті Read and eat.

Шведський салат з оселедцем

Інгредієнти:

оселедець — 500 г;

буряк — 2 шт;

картопля — 4 шт;

одна цибулина;

два огірки;

кріп;

сметана 25% — 150 г;

лимонний сік — 1 ст. л.;

мед — 1 ч. л.;

сіль.

Розігрійте духовку до 190°С. Загорніть кожен буряк у фольгу і запікайте до готовності, близько 1 години. Картоплю відваріть у мундирі до готовності. Буряк і картоплю остудіть і очистіть.

Оселедець, картоплю, буряк та огірки наріжте кубиками, цибулю — тонкими півкільцями. Кріп подрібніть. Змішайте підготовлені інгредієнти в салатнику, посоліть і поперчіть.

Сметану збийте з медом і лимонним соком, заправте салат і подавайте.

Буряк для салату необов'язково запікати, можна відварити так само, як і картоплю. Але саме в печеному вигляді буряк виходить смачнішим, у ньому менше води і більше вітамінів, які руйнуються під час варіння.

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