Швидкий яєчний салат: рецепт смачної закуски

Просто, смачно і швидко: цей яєчний салат легко готується і чудово підходить для бутербродів.

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Цей швидкий рецепт яєчного салату виходить дуже вершковим, дуже повітряним і підійде всім, хто ніколи раніше не пробував нічого подібного. Вам знадобиться всього кілька інгредієнтів. Яєчний салат чудово поєднується зі свіжим білим хлібом. Рецептом поділилися на сайті Koch-Mit.

Яєчний салат

Інгредієнти:

8 яєць;

3 мариновані огірки;

4 столові ложки майонезу;

1 чайна ложка середньогострої гірчиці;

0,5 пучка зеленого часнику;

трохи солі та перцю;

2 щіпки солодкої паприки.

Відваріть яйця круто. Це займає близько 10 хвилин. Потім негайно покладіть яйця в холодну воду і дайте їм охолонути. Потім очистіть яйця і наріжте їх невеликими кубиками разом із маринованими огірками.

Додайте майонез і гірчицю. Часник дрібно наріжте. І все ретельно перемішайте. Посоліть і поперчіть, додайте солодку паприку.

Потім покладіть його на хліб, зробивши бутерброд, або просто їжте, як є.

Якщо ви хочете надати яєчному салату ще більш індивідуального вигляду, ви можете приготувати майонез самостійно, який додасть салату вершкового смаку. Усе, що вам потрібно, це сирий яєчний жовток, нейтральна рослинна олія, лимонний сік, сіль і перець. Спочатку збийте яйце з лимонним соком і спеціями до кремової маси, а потім поступово додавайте рослинну олію. У результаті виходить вершковий майонез, який робить смак салату ще більш свіжим.

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